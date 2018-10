Kühler Kopf bringt Sieg

Mannheim.Mit Nervenstärke holten die Handballerinnen der HSG Mannheim die Punkte in ihrem Oberliga-Auswärtsspiel bei FrischAuf Göppingen. Mit 27:24 (14:12) setzte sich das Team von Trainer Peter Jano durch, hätte sich mit einer besseren Chancenverwertung aber das Zittern ersparen können.

„Im Angriff und im Abschluss müssen wir konsequenter und abgezockter sein“, erklärte Jano nach der Schlusssirene. Aber dann überwog auch beim Coach die Zufriedenheit über die Punkte: „Die Abwehr gewinnt Spiele – und mit der war ich heute sehr zufrieden.“

In der ersten Hälfte konnte sich noch keine Mannschaft entscheidend absetzen: anfangs führten die Göppingerinnen, nach dem 7:9 steigerte sich aber die HSG und drehte den Rückstand in eine eigene 14:11-Führung drei Minuten vor der Pause.

Nach der Pause wieder eng

Nach dem Seitenwechsel wurde es beim 18:18 (45.) wieder eng, aber immerhin gelang es den Seckenheimerinnen, einen Rückstand zu verhindern. Beim 23:19 durch Nathalie Schützdeller führte die HSG wieder mit vier Toren (51.), geriet beim 24:23 nochmals unter Druck (55.) und sah sich in der Schlussphase einer offenen Deckung gegenüber. Doch da behielt die Jano-Sieben kühlen Kopf: Nach einer Auszeit wurden die passenden Mittel gewählt und der Sieg eingefahren. „Die Leistung war noch lange nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber wir sind auf einem guten Weg“, resümierte Schützdeller erleichtert, mit zwei Punkten im Gepäck die Heimfahrt antreten zu können. me

