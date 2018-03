Lampertheim bricht ein

Anzeige

Lampertheim.Überraschend deutlich mussten sich die Handballer des TV Lampertheim bei der SG Arheilgen geschlagen geben. Mit 21:34 (12:14) gingen die Spargelstädter im Mittelfeldduell der Bezirksoberliga unter, mussten ihren personellen Problemen Tribut zollen und standen vor allem in der zweiten Hälfte völlig neben sich.

Schon im Vorfeld war klar, dass mit Michael Redig ein Leistungsträger urlaubsbedingt fehlen würde. Dann meldete sich auch noch kurz vor der Abfahrt Nico Glanzner krank, fuhr zwar mit, konnte aber nicht mitwirken. Und als bereits nach 16 Minuten Kreisläufer Benjamin Eschenauer nach einem Foulspiel Rot sah, fehlte TVL-Trainer Achim Schmied ein wichtiges Trio. „Die Rote Karte kann man geben, muss aber nicht unbedingt“, meinte Schmied. „Das war schon okay. Nicht in Ordnung war hingegen, was wir in der zweiten Hälfte gespielt haben“, ärgerte sich der Trainer über eine schwache Offensivleistung. „Wir haben viel zu oft unvorbereitet abgeschlossen, haben Halbchancen genommen, statt konsequent unsere Möglichkeiten herauszuspielen“, fand Schmied.

Mischler kehrt zurück

Schon in der ersten Hälfte lief Lampertheim meist einem knappen Rückstand hinterher, „aber das war noch alles im Rahmen“, so der TVL-Coach. Dann wurde es aber nach dem Seitenwechsel ganz schnell deutlich. Arheilgen nutzte die Fehler der Gäste und setzte sich auf 20:12 (35.) ab. Schmied nahm direkt eine Auszeit. „Noch wäre alles wieder gerade zu biegen gewesen. Doch dann lief überhaupt nichts mehr zusammen“, musste er mit ansehen, wie Arheilgen seine Führung auf 26:13 (43.) ausbaute. „Das war´s dann natürlich“, so der enttäuschte Trainer.