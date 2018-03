Lange sah es für den TSV sogar nach einem Sieg aus

Anzeige

TSG Heilbronn – TSV Buchen 29:29

Buchen: Nirmaier (Tor), Theobald (Tor), Kraft (3), Große (3), Zuzarovski (1), Beck (5), Schmitt (4), Röckel (5), Weimer (7/2), Dosch (1).

Was dieser Punkt Wert ist, wird sich in der Endabrechnung zeigen. Nur so viel vorab: Er war mehr als verdient. Nach der langen Pause ging es für die Buchener Handball-Bezirksligamannschaft von Coach Sebastian Wiener wieder mit dem Spielbetrieb los. In fremder Halle traf man auf die Truppe der TSG Heilbronn.