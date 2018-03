Lierz vor Rückkehr nach Heddesheim

Anzeige

Mannheim.Mehr Brisanz geht kaum: Wenn die Handballer des TV Friedrichsfeld morgen (17 Uhr) die SG Heddesheim zum Badenliga-Derby empfangen, brauchen beide Seiten dringend die Punkte. Während Friedrichsfeld im Abstiegskampf auf einen Befreiungsschlag hofft, wollen die Gäste ihren zweiten Platz verteidigen und die Chance auf die Meisterschaft wahren. Wäre dies, gepaart mit der seit Jahren gewachsenen Rivalität, nicht schon genug Zündstoff, wurde im Vorfeld noch eine brisante Personalie bekannt: Marlon Lierz verlässt nach nur einer Spielzeit den TVF wieder und schließt sich erneut der SG Heddesheim an.

„Das bedauern wir natürlich sehr. Wir haben viel für Marlon Lierz getan und hätten uns gewünscht, dass er bleibt“, kann TVF-Sprecher Florian Kuhn seine Enttäuschung über den Abgang nicht verbergen.

Schubert folgt auf Erny

Die Friedrichsfelder waren aber nicht tatenlos, sondern haben inzwischen schon fleißig an der Mannschaft für die kommende Runde gebastelt. Nachdem klar war, dass Marco Dubois weiter als Spielertrainer fungieren wird, der zweifache Familienvater Björn Erny das Amt als Co-Trainer aber aus Zeitgründen abgeben würde, fand man in Sebastian Schubert schnell einen neuen zweiten Mann für den Spielertrainerposten. Schubert kam erst kurz vor Weihnachten zum TVF, „ist aber in kürzester Zeit zu einem Leader in der Mannschaft geworden. Mit seinem handballerischen Werdegang ist das aber auch kein Wunder. Wir sind uns sicher, dass er mit Marco Dubois ein gutes Gespann bilden wird“, ist Kuhn vom ehemaligen Drittliga-Spieler überzeugt. Für das Feld konnten bislang zwei Rückraumspieler verpflichtet werden: Vom VTV Mundenheim kommt Julian Doppler, vom TV Bammental Julian Schweizer. „Beides sind Jungs mit Potenzial“, so Kuhn, „aber noch ist unsere Planung nicht abgeschlossen. Wir müssen auch noch abwarten, wie sich der eine oder andere Routinier aus dem aktuellen Kader entscheidet. Aber weitgehend bleibt das Team zusammen.“