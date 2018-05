Lücken auf der Bank

Anzeige

Die Zweitliga-Handballer der DJK Rimpar Wölfte empfangen am heutigen Freitag um 20 Uhr in der s.Oliver-Arena in Würzburg den ambitionierter Aufsteiger HC Elbflorenz aus Dresden.

Wenn eine Mannschaft in diesem Jahr 15:9 Punkte aus den vergangenen 12 Spielen verbuchen kann, gehört sie zweifellos zu den aufstrebenden Teams, zumal es sich dabei auch noch um einen Aufsteiger handelt. Nun hat das bei der Mannschaft aus Dresden alles schon etwas System, denn man hat dort einiges in sie und die sie umgebende Infrastruktur investiert, um sich zu einem etablierten Mitglied des deutschen Handballunterhauses zu entwickeln. Das Team von Christian Pohler hat einigen namhaften Vertretern der 2. Bundesliga schon ein Bein stellen können, zum Beispiel Balingen oder auch Coburg.

Bei Dresden haben sich in den letzten vier Begegnungen immer zehn Spieler in die Torschützenliste eintragen können. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Sachsen über eine ausgezeichnete Bank verfügen.