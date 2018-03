Mangelnde Kaderbreite war Hauptgrund für die Niederlage des TSV

Anzeige

Zu Beginn des Spiels fanden die Buchener auf die beiden ersten Tore der Heimmannschaft noch die richtige Antwort, und so stand es nach vier Minuten 2:2. Dies sollte jedoch das letzte Unentschieden dieser Partie sein. Danach entwickelte sich ein eher von den Abwehrreihen geprägtes Spiel, mit dem der Heimverein jedoch besser zurecht kam. Folgerichtig gelang es der HSG, auf 6:3 (13.) wegzuziehen. Auch aufgrund weiteren Verletzungspechs während des Spiels fanden die Buchener nicht ins Spiel. So ging es beim Spielstand von 12:7 für die Taubertäler in die Pause.

Eine Umstellung der Abwehr zu einem 6:0-Verbund und weitere Offensivvariationen, die in der Pause besprochen wurden, sollten die Wende zugunsten der Buchener bringen.

Jedoch zündeten die Ideen von Kirchgeßner nur bedingt, und der Favorit aus Tauberbischofsheim baute seinen Vorsprung über 15:10 bis auf 19:11 weiter aus.

Auch wenn den Buchenern ab der 40. Minute keine Wechseloptionen mehr blieben, bewiesen die verbleibenden TSV’ler Moral und kämpften sich zurück ins Spiel.

Jedoch zu spät: Es gelang nur noch Ergebniskosmetik zum Endstand von 24:19 für die HSG II. ni

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018