Mannschaft ist besser, als es der Tabellenplatz aussagt

Nach der unglücklichen Niederlage gegen Friedrichsfeld bleibt der TV Hardheim weiterhin am Tabellenende der Handball-Badenliga hängen. Einen neuen Anlauf, um wichtige Punkte gegen den Abstieg einzufahren nimmt der TVH am morgigen Samstag um 18.30 Uhr in Viernheim.

Nur einen Sieg und ein Unentschieden hat die Mannschaft von Trainer Karlheinz Pauler bisher eingefahren. Das ist die schlechteste Bilanz aller 14 Badenligisten. Zudem ist der TVH noch die Mannschaft mit den meisten Gegentreffern. So schlecht, wie die Mannschaft in der Tabelle derzeit da steht, ist sie allerdings mitnichten. Alle Spiele gegen die oben angesiedelten Mannschaften gingen zwar verloren, doch die Art und Weise, wie sich das Team dabei verkauft hat, macht Hoffnung, dass man bald wieder aus dem Tabellenkeller heraus kommt. Denkbar unglücklich gingen zahlreiche Spiele erst in den letzten Sekunden verloren. Am Ende der Saison zählen aber nur die erreichten Punkte – und dafür müssen Hardheims Handballer weiterhin schuften. Nachdem in diesem Jahr nur eine Mannschaft absteigen wird sollte die Aufgabe durchaus lösbar sein.

Die Aufgabe in Viernheim wird ebenfalls nicht leicht. Auf dem siebten Tabellenplatz liegend, muss sich der Gegner derzeit zwar nicht mit dem Abstieg befassen, auch wenn nur fünf Punkte zwischen beiden Teams liegen. Dennoch wird sich die Mannschaft des Trainerduos Herbert/Ritter in der heimischen Rudolf-Harbig-Halle wieder mächtig ins Zeug legen, um die nächsten beiden Punkte einzufahren, da sich bei einer Niederlage der Abstand zum Tabellenletzten auf nur drei Punkte verringern würde.

Will Hardheim punkten, müsste schon vieles zusammenpassen. Mit einem Punktgewinn war man in der letzten Saison aus Viernheim zurück – und das sollte der Mannschaft Mut machen.

Verletzungsbedingt muss der TVH weiterhin auf die beiden Schneider-Brüder verzichten, dazu gesellt sich noch Jannis Erbacher. Auch hinter Robin Steinbach steht noch ein Fragezeichen. Das macht die Aufgabe für den Tabellenletzten nicht leichter. Es müssen wohl andere in die Bresche springen, um die Kohlen aus dem Feuer zu holen.

Die Gastgeber gehen wohl als Favorit in die Begegnung – aber vielleicht liegt genau darin Hardheims Chance. Abgewartet werden muss, wie sich die Situation am Tabellenende entwickelt, denn an diesem Spieltag treffen die Abstiegs-Mitkonkurrenten Wiesloch und Reilingen im direkten Duell aufeinander.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018