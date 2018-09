Marion macht’s möglich

HG Königsh./S. – SG Pf./Eut. 22:19

Königshofen/Sachsenflur: Marion Wilm, Nadja Schneider, Elisabeth Schwab (Tor), Sabrina Dittmann (3), Josefin Adelmann, Catharina Henn (4), Anna-Lena Roth (3), Lena Edelmann (3), Sophia Fürst (3), Lydia Scherzinger (1), Anna Winkler (2), Franziska Lang (5).

Die Damen aus Königshofen bestritten am vergangenen Samstag ihr erstes Heimspiel der Saison 2018/2019. Nach einer langen Vorbereitung mit einer neu zusammengesetzten Mannschaft sicherten sie sich sogleich gegen den Aufsteiger SG Pforzheim/Eutingen zwei wichtige Punkte.

Die Partie begann zwar mit dem ersten Tor für die Gäste, jedoch fanden auch die Damen der HG Königshofen/Sachsenflur sogleich ins Spiel und erspielten sich die Führung. In der 20. Minute setzte sich die Heimmannschaft erstmals mit vier Toren (8:4) ab. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Torhüterin Marion Wilm, die ihre Mannschaft mit wichtigen Paraden und zwei entschärften Siebenmetern unterstützte. Gemeinsam mit einer entschlossen agierenden Abwehr wurde der Grundstein gelegt, was den HG-Damen schließlich dazu verhalf, die Führung mit in die Halbzeit zu nehmen (12:9).

In der zweiten Spielhälfte gelang zunächst den Gästen der bessere Start, und sie konnten sich bis auf ein Tor herankämpfen (12:11). Jedoch fanden auch die HG-Damen wieder ins Spiel und bauten bis zur 47. Minute den Vorsprung auf eine Fünf-Tore-Führung aus. Trotz doppelter Manndeckung konnte die SG Pforzheim/Eutingen nur noch auf drei Tore verkürzen, weshalb man sichmit 22:19 trennte.

Mit diesem Ergebnis können die Damen der HG Königshofen/Sachsenflur äußerst zufrieden sein. Die neu formierte Mannschaft war auf den Punkt da und konnte vor allem aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewinnen. Wie in den letzten Jahren war die Basis für den Erfolg eine kompakte Abwehr in Kombination mit einer starken Torhüterin. Ziel für die nächsten Spiele ist es nun, auch den Angriff weiter zu verbessern. sr

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018