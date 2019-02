Marktsteft ist ein kampfeswilliger Gast

Noch vier Spiele trennen den aktuellen Tabellenführer HSV Main-Tauber von der möglichen Meisterschaft in der Herren-Bezirksliga Südwest Unterfranken. Das erste davon findet am Sonntag um 17 Uhr vor heimischer Kulisse Realschulhalle SH1 in Bestenheid gegen die Bezirksoberligareserve von Marktsteft statt.

Das Hinspiel entschieden die Wertheimer klar mit 20:34 für sich, und auch im Rückspiel ist man Favorit. Marktsteft holte erst drei Punkte im Laufe der Saison und steht auf Rang acht. Daher sind die kommenden Partien für „Steft“ von großer Bedeutung, will man doch ungern den Gang in die Bezirksklasse antreten. So kann man damit rechnen, dass am Wochenende ein Team zu Gast sein wird, dass bis zum Ende kämpfen wird. Doch das will auch HSV Coach Konrad Michel von seinen Akteuren sehen, geht es doch darum, den ersten Platz zu behaupten. Vergangene Woche in Höchberg stabilisierte sich die in den beiden Spielen zuvor recht schwache Abwehr. Daran will man anknüpfen.

Schon im Hinspiel hatten die „Stefter“ dem HSV defensiv wenig entgegen zu setzen. Unterschätzen darf man den Gegner jedoch nicht. Marksteft hat einige erfahrene Spieler im Kader und spielt einen sehr körperlichen Handball. Doch mit einer gewissen Härte kommt man in Wertheim klar. Das Ziel ist es. dem Außenseiter mit Tempospiel den Zahn zu ziehen. Es wird erwartet, dass man von Beginn an beweist, warum die Favoritenrolle zurecht auf Seiten der Gastgeber ist. Ein Sieg wäre unglaublich wichtig. Am Samstag spielen mit dem TV Heidingsfeld II und der DJK Waldbüttelbrunn II zwei direkte Konkurrenten gegeneinander. Vor diesem Hintergrund kann man mit einem Erfolg den Vorsprung definitiv ausbauen. HSV Trainer Michel rechnet damit, dass dies passieren wird: „Ich bin sehr optimistisch was dieses Spiel angeht. Die Formkurve zeigte zuletzt wieder nach oben. Im Hinspiel waren wir Marktsteft klar überlegen. Doch Marktsteft spielt gegen den Abstieg. Daher werden sie bis zum Ende alles geben. Sie können durchaus ein unangenehmer Gegner werden. Daher müssen wir von Beginn an da sein. Wir spielen zu Hause, da konnte uns noch niemand schlagen. Wir gehen also mit viel Selbstvertrauen in die Partie und ich bin überzeugt, dass wir siegen werden.“ hsv

