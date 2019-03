Mehr Spannung geht einfach nicht

Buchen.Von Tag zu Tag steigt die Spannung bei allen Buchenern Spielern und Fans, das Spitzenspiel gegen die HSG Bad Wimpfen/Biberach steigt in der Buchener Sport- und Spielhalle. Die Damen treffen auf die HSG Koch/Stein II und die Herren II sind ebenfalls in einem Topspiel im Einsatz.

Los geht der Handballsamstag mit der gemischten D-Jugend um 14.15 Uhr. Sie treffen auf die HG Königshofen/Sachsenflur. Schon um 16 Uhr betritt die Damenmannschaft des TSV Buchen den Hexenkessel. Ihr Gegner die HSG Koch/Stein II bezwang man im Hinspiel mit 16:23, die Mannschaft von Coach Andreas Hollerbach wird in diesem Spiel leicht favorisiert sein, denn sie liegen mit 18:20 Punkten auf einem guten siebten Platz. Ihr Gegner hat nur 7:29 Punkte und wird auf dem drittletzten Platz gelistet. Die „Zweite“ des TSV Buchen trifft ebenfalls auf die neue Spielgemeinschaft HSG Staufer Bad Wimpfen/Biberach 2. Die HSG hat bisher nur ein Spiel in der laufenden Saison verloren und das Hinspiel in Biberach gegen Buchen ging mit 25:24 an die Stauferbären.

Für die Mannschaft von Uwe Kirchgeßner, wird es wichtig sein, sich nicht einschüchtern zu lassen und das Wunder wahr werden zu lassen, des weiteren kann der TSV befreit aufspielen, denn man liegt mit 23:7 Punkten auf Rangzwei und gilt als direkter Verfolger. Die HSG wird trotzdem als klarer Favorit ins Spiel gehen und wird wohl auch in die Bezirksklasse aufsteigen. Anwurf zum „kleinen“ Topspiel ist um 18 Uhr. 28:8 Punkte gegen 27:9 Punkte, spannender kann es definitiv kaum sein. Für die erste Männermannschaften geht es gegen Bad Wimpfen/ Biberach um den Aufstieg in die Landesliga Baden Nord. Mit einem Sieg würde man einen riesigen Schritt Richtung Aufstieg machen, schon das Hinspiel in der Kurstadt Bad Wimpfen war relativ eng, ging aber am Ende mit 26:22 an die Stauferbären. Doch Coach Sebastian Wiener setzt auf den Heimvorteil und auf die zahlreich gefüllte Tribüne mit Buchener Fans. Trotzdem kann man jetzt schon sagen, mehr Spannung geht nicht, für die HSG gilt nur der Aufstieg und für die Buchener würde Tabellenplatz zwei noch reichen zum Aufstieg in die badische Landesliga. Ab 20 Uhr wird der Handballkrimi mit dem gewohnten guten Schiedsrichterduo Werner Von Ow und Bernhard Wipfler losgehen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019