Meisterfeier des HSV wird vertagt

Anzeige

„Natürlich haben wir uns das anders vorgestellt. Es wäre schöner gewesen, den letzten Schritt zum Titel auf dem Platz zu gehen und danach mit den Zuschauern zu feiern. Das werden wir dann am letzten Spieltag nachholen“, so Konrad Michel nach der Absage der TG Würzburg II, die das für Sonntag in der Sporthalle 1 des Bildungszentrums in Bestenheid vorgesehene Punktspiel der Handball-Bezirksklasse Südwest Unterfranken beim HSV Main-Tauber „sausen“ lässt.

In der Tat war man in Wertheim etwas überrascht von der Absage. Zwar war die Meisterschaft praktisch schon entschieden, denn die Würzburger hätten einen Sieg mit mindestens 18 Toren Unterschied gebraucht. Dennoch hatte sich das Wertheimer Team darauf gefreut, den Fans den Titel mit einem Handballfest zu versüßen. Das soll es nun am 25. März geben, wenn der HSV am letzten Spieltag den TV Ochsenfurt II empfängt. Dann will man der erfolgreichen Saison das Sahnehäubchen aufsetzen und verlustpunktfrei Meister werden. marm