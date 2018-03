Mit einem Sieg Bundesliga im Blick behalten

Anzeige

Chancen besser verwerten

Mangelnde Chancenauswertung machte Trainer Obinger als eine Hauptursache aus, etwas, das gegen jede Mannschaft in der 2. Bundesliga schnell zur Achillesferse werden kann. Hier muss sich also einiges ändern, will man um den Aufstieg noch ein Wörtchen mitreden. Andererseits ist eine solche Niederlage auch kein Beinbruch, denn bei einer Mannschaft, die auf dem ersten Platz der Heimtabelle noch vor dem Bergischen HC steht, wird es nahezu jedes andere Team schwer haben zu punkten. Deshalb gibt es auch keinen Grund, unruhig zu werden. Allerdings muss man sich bewusst werden, dass ein solches Heimspiel wie das morgen gegen Eisenach auch richtungsweisenden Charakter hat. Will man oben dran bleiben und sich nicht abhängen lassen, wird dies nur gelingen, wenn man mit allem, was zur Verfügung steht, darum kämpft, die Punkte zu behalten.

Ein Publikum, das schon so manches Spiel zu einem erfolgreichen Ende gepuscht hat, wird dazu bereitstehen. So braucht es nur noch eine Mannschaft, die an die ausgezeichneten Leistungen in den Spielen gegen Saarlouis, Dessau, Hildesheim und Hagen anknüpft. Dann sollte alles für ein großartiges Handballfest angerichtet sein. riw

