Mit eisernem Willen zum Sieg

TSV Rintheim – HG Königshofen-Sachsenflur 26:28

Königshofen/Sachsenflur: Schneider (Tor), Collmann (5), Adelmann (1), Henn (4), Roth (4), Edelmann), Fürst (2), Winkler (7), Lang (5).

Im Auswärtsspiel der HG-Handball-Frauen gegen den Tabellennachbarn TSV Rintheim gewannen die Königshöferinnen 28:26.

Derzeit stehen die Gastgeberinnen mit einem Punktverhältnis von 10:20 auf dem neunten Platz, nur knapp einen über den Damen der HG. Umso wichtiger war es, diese zwei Auswärtspunkte mit nach Hause zunehmen, um in das obere Tabellenviertel zu gelangen und den Klassenerhalt zu sichern. Da es im Hinspiel gegen Rintheim zu einer knappen Niederlage kam, fuhren die Damen mit einem noch größeren Siegeswillen zum Spiel.

Zu Beginn der ersten Hälfte startete das Spiel sehr ausgeglichen. Mit einer stark aufgestellten 5:1-Abwehr, hatten die Damen das Spiel schon von Beginn an im Griff und gingen ab der 10. Minute mit vier Toren in Führung.

Trotz einer schon zu erwartenden Manndeckung von Anna Winkler kam es auch im Angriff zu guten und konzentrierten Aktionen und Abschlüssen. Diese ermöglichten es, diesen Vorsprung beizubehalten und die Gegner noch mehr zu verunsichern. Somit gingen die Frauen der HG mit einem Ergebnis von 10:15 in die Halbzeit.

Drastische Wendung

Man dachte, die Spielerinnen des TSV Rintheim könnten diesen Vorsprung in der 42. Minute von vier Toren (17:21) nicht so schnell aufholen. Doch leider kam es doch zu einer schnellen und drastischen Wendung des ganzen Spiels. Innerhalb von einer Minute gelang es den Gegnern durch Konzentrationsfehler der HG-Frauen, drei Tempogegenstöße zu laufen und somit drei Tore zu erzielen.

Auch die Abwehr stand nicht mehr so wie am Anfang und somit gelang es den Gegnern, mit einem Spielstand von 24:22 in der 50. Minute in Führung zu gehen. Im Blick jeder einzelnen Spielerin war ein Wille zu sehen, das Spiel zu gewinnen und diese Punkte in die Tasche zu packen. Somit nahm die Mannschaft nochmal alle Kraft zusammen und gewann das Spiel mit einem Ergebnis von 26:28.

Die nächste Begegnung der HG-Frauen findet am Samstag, 23. März, gegen den TSV Birkenau II statt. mw

