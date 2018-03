Mit weiterem Sieg Klassenerhalt so gut wie sichern

Anzeige

Am Samstag tritt der TVH beim derzeitigen Tabellensechsten der Liga an, der mit 18 Punkten das Mittelfeld anführt und dort allerdings auch auf der Stelle tritt, nachdem der Abstand zum Tabellennachbarn aus Pforzheim bereits vier Punkte beträgt. Anwurf ist um 19.30 Uhr.

Damit ist die ganz große Brisanz für diese Begegnung erst einmal nicht gegeben, doch ein „Langweiler“ wird die Partie dennoch nicht werden, da jedes Team die sportliche Herausforderung sucht und die Punkte in den eigenen Reihen behalten möchte. Die gingen im Hinspiel bereits an die SG, nachdem der TV Hardheim am fünften Spieltag in eigener Halle mit drei Toren Unterschied verloren hat.

Revanche für die Heimniederlage

Dafür möchte man sich mit einer guten Leistung und möglichst mit einem doppelten Punktgewinn revanchieren, und damit hat die Partie bereits wieder ihren Anreiz. Den Gastgebern dürfte Hardheims Kantersieg gegen Hockenheim nicht verborgen geblieben sein, und auch aus so manchen zurückliegenden Ergebnissen sollte bekannt sein, dass der TV Hardheim durchaus im Stande ist, jede Mannschaft zu schlagen.

Der eigene Sieg bei der HG Oftersheim/Schwetzingen dürfte natürlich auch die Gastgeber beflügelt haben, die allerdings mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen eine gewisse Konstanz vermissen lassen. So kam man in der vorletzten Begegnung bei der SG Heidelsheim deutlich unter die Räder, und auch in der Heimpartie gegen die SG Pforzheim blieb man ohne Punkte.

Damit darf sich der TV Hardheim mit dem Rückenwind zweier gewonnener Spiele in Folge durchaus etwas ausrechen und wird mit breiter Brust nach Stutensee fahren. Mit der gezeigten Leistung wie gegen Hockenheim sollte es niemanden Bange werden, dieses Unterfangen anzugehen. k.n.

