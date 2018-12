Nach der Pause mit Vollgas zum Sieg

Wilhelmshavener HV – DJK Rimpar Wölfe 22:32

Rimpar: Brustmann, Wieser (beide Tor), Böhm, Gempp (4 Tore), schmidt (1), Kaufmann (4), siegler (8), Meyer (1), Bauer (2), Schulz (1), Backs (4), Herth (5/davon 5 Siebenmeter), Sauer (2). Zuschauer: 1055.

Vor offiziell 1055 Zuschauern in der Nordfrost-Arena in Wilhelmshaven entwickelt sich zunächst ein sehr umkämpftes Spiel. In der zweiten Hälfte stellte Rimpar dann die Zeichen früh auf Sieg. Mit einer bärenstarken Abwehr und einem überragenden Max Brustmann gewann man am Ende deutlich und hochverdient mit 32:22.

Vom Start weg ging es ordentlich zur Sache. Die Rimparer überraschten den Gegner mit einer aggressiven 3:2:1-Abwehr, bei der die Halbverteidiger immer offensiv gegen die Wilhelmshavener Shooter Schwolow und Drechsler attackierten, sobald der WHV eine Auslösehandlung spielte.

Aus dieser aggressiven Deckung heraus nutzten die Gäste das Tempospiel und gingen nach drei Minuten durch Fin Backs mit 3:1 in Führung. Der Angriff der Wölfe spielte sehr beweglich und profitierte von den sich ergebenden Räumen.

Breitere Spielanlage

Man hatte sich eine breitere Spielanlage vorgenommen und setzte diese taktische Marschroute auch gut um. Nach der zwischenzeitlichen 10:7-Führung durch Steffen Kaufmann kam der WHV allerdings mit einem 3:0-Lauf zurück in die Partie. Tobias Schwolow war es, der nach 20 Minuten den Treffer zum 10:10-Unentschieden erzielte. Bis zur Pause schaffte es dann keines der beiden Teams, sich vom Gegner abzusetzen. Die Führung wechselte in dieser Phase immer wieder hin und her. Quasi mit der Halbzeitsirene erzielt Philipp Meyer, direkt aus der schnellen Mitte den 16:15-Führungstreffer für die Wölfe.

Kämpferische Einstellung und taktische Disziplin waren im ersten Durchgang schon sehr stark, aber sie wurden in der zweiten Hälfte dann noch einmal gesteigert. Nach 18 gespielten Minuten im zweiten Durchgang markierte Wilhelmshaven gerade erst einmal den dritten eigenen Treffer nach der Pause. Rimpar erstickte jegliche Angriffsbemühungen des WHV praktisch im Keim. Außerdem war da noch Max Brustmann, der die Bälle, die aufs Tor kamen, auch noch entschärfte. Die logische Konsequenz war, dass die Rimparer Wölfe im kompletten zweiten Durchgang nur noch sieben Gegentreffer kassierten.

Die Taktik, den Gegner im ersten Durchgang mit der offensiven Deckung mürbe zu machen und dann im zweiten Durchgang mit einer aggressiven 6:0-Formation zu agieren, war also voll aufgegangen.

Im Angriff spielte sich Lukas Siegler in den Vordergrund. Mit acht Treffern avancierte er zum Top-Torschützen des Abends.

Im zweiten Durchgang prftierten die die Wölfe vom schnellen Umschaltspiel. Im Positionsangriff ließ man auch weiterhin den Ball gut laufen und selbst die offensiveren Deckungsvarianten (5:1 und 4:2) des WHV fanden keinen Zugriff. Letztlich kann man schon von einem auch in dieser Höhe verdienten 32:22-Auswärtserfolg sprechen, da Rimpar in diesem Spiel die aggressivere und konsequentere Mannschaft war.

Der Mannschaft war über die gesamte Spieldauer hinweg anzumerken, dass man sich nach dem Spiel gegen Emsdetten etwas vorgenommen hatte und auch etwas wieder gut machen wollte. Die Einstellung war über 60 Minuten auf einem konstant hohen Level.

Am Samstag gegen Hüttenberg

Nun geht es am Samstag, 22. Dezember, zu Hause gegen den TV Hüttenberg und am 26. Dezember hat man den Tusem Essen zu Gast. In diesen beiden Spielen vor heimischer Kulisse wollen die Wölfe zusammen mit ihren Fans nochmals alles reinhauen, um die Punkte in der s.Oliver Arena in Würzburg zu behalten. Diese beiden Spiele sind sehr wichtig, um den aktuellen Tabellenplatz zu festigen.

Danach geht es in die wohlverdiente Winterpause. Aber bis dahin heißt es noch: Zwei Mal Vollgas geben – und vielleicht können die Wölfe sichüber Weihnachten ja auch über den einen oder anderen Punkte freuen. rw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018