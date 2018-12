Nach Derbysieg überwintert der TSV auf Platz 2

Hardheim II – TSV Buchen 16:26

Buchen: Theobald (Tor), Nirmaier (Tor), Weber J. (3), Kraft (4/1), Weber R. (1), Große (2), Klein, Fürst, Schmitt (3), Röckel (4/1), Weimer (8), Dosch (1)

Es läuft aktuell ganz gut beim TSV Buchen in der Herren-Bezirksliga. Vor allem die jüngsten Spieltage waren sehr ertragreich. Nach den Heimsiegen gegen Heilbronn und Obrigheim gewann die Truppe von Trainer Sebastian Wiener nun auch in Hardheim bei der Badenliga-Reserve mit 26:16. Damit überwintert man auf Rang 2. Weiter geht es am 26. Januar zu Hause um 20 Uhr mit dem Rückrundenauftakt gegen den TB Richen.

Die erste Buchener Führung wurde schnell durch den TVH ausgeglichen, und nach sechs Minuten stand es 3:3. Es schien, als würde sich eine enge Partie entwickeln. Vor allem der junge Lars Engels setzte für seine Hardheimer gleich den ein oder anderen Akzent. Nachdem sich die Buchener Abwehrreihe konsolidiert und auch die beiden Unparteiischen ein Gefühl für die Partie entwickelt hatten, setzten sich die „Grün-Weißen“ erstmals ab. Nach einer knappen Viertelstunde hieß es 8:4 für Buchen.

Die Hausherren kämpften sich erneut durch Lars Engels und angeführt vom erfahrenen Lukas Dyszy auf 7:9 heran. Für die letzten Minuten im ersten Durchgang rotierte man auf Buchener Seite einmal durch, und dies zeigte Wirkung. Hardheim wirkte überrascht vom Buchener Wechsel auf allen Positionen. Raphael Weber und Sascha Weimer ließen sich dann nicht zweimal bitten und bis zur Halbzeit erhöhten sie für den TSV auf 13:8.

Die aus Buchen mitgereisten Anhänger des TSV konnten mit der Leistung Ihres Teams bis hierhin zufrieden sein. Vor allem die jüngsten Buchener Handballer, die ihren Hin-rundenabschluss mit einer Fahrt zum Auswärtsspiel nach Hardheim feierten, durften sich freuen und waren in der „Hohmann-Halle“ deutlich zu hören.

Initialzündung

Den zweiten Spielabschnitt eröffneten dann jedoch die Gastgeber und stellten auf 10:13. Erst ein Buchener Treffer von der Siebenmeterlinie nach einem harten Einsteigen gegen Simon Röckel versetzte dem TSV-Angriff eine Initialzündung. Während Jonas Weber auf der defensiven Seite des Feldes jede Hardheimer Angriffsbemühung im Keim erstickte und an diesem Abend seine Abwehr anführte, dirigierte Lukas Große seine Offensive abgeklärt über das Feld. In dieser Phase zogen die Buchener unwiderstehlich davon und beim 14:22 und noch acht verbliebenen Spielminuten war das Spiel für den TSV quasi in trockenen Tüchern.

Bis zum Schlusspfiff erhöhten die in ihrem schwarzen Auswärtstrikot angetretenen Buchener sogar noch auf 26:16 und zeigten somit zwei starke Durchgänge, die in der Abschlusstabelle der Hinrunde für Platz 2 sorgen.

Mit 16:6 Punkten steht man nur einen Punkt hinter Tabellenführer Neckarsulm II. In der Winterpause gilt es nun sich ordentlich zu regenerieren, nachdem man seit Anfang November sechs Partien bestreiten musste.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018