Nach dieser Leistung hilft wohl nur noch ein Wunder

TSV Wieblingen – HG Königshofen/Sachsenflur 33:18

Königshofen/Sachsenflur: J. Müller, A. Sander (beide Tor), D. Meyer (2 Tore), T. Meyer, Wetterich, T. Sander, Hensel (1), D. Fischer (2), Buchinger, Bleckmann (3/davon 2 Siebenmeter), M. Fischer (5), Veith (1), C. Müller (3), Hupp (1)

Auswärts gegen eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel – da sollte es für die HG Königshofen/Sachsenflur eigentlich um alles gehen. Doch was die Mannschaft über die gesamte Spielzeit von 60 Minuten auf das Parkett „zauberte“, löste bei allen Beteiligten fast schon Entsetzen aus. Gerade zu Beginn fehlte in der Abwehr der nötige Biss, der unbedingte Wille, den Gegner am Torewerfen zu hindern. und letztendlich auch die nötige Leidenschaft, um zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Einzig und allein Artur Sander im Tor war es zu verdanken, dass das später einseitige Spiel zumindest bis zum 3:1 einigermaßen offen gestaltet wurde. Doch auch seine tollen Paraden gaben dem HG-Team keinen Rückhalt. Eine hohe Anzahl an technischen Fehlern machte es den Wieblingern einfach, den Vorsprung auszubauen. Bereits zur Halbzeit lagen die Gastgeber klar mit 18:7 vorne. Fast keiner aus der Gästemannschaft erreichte Normalform.

Und auch in der zweiten Hälfte wurde es nicht viel besser. Lediglich Jörn Müller tat es seinem Torwartkollegen gleich und war mit ihm zusammen bester Spieler auf Seiten der HG.

Der weitere Spielverlauf ist schnell geschildert. Beide Mannschaften spielten „ihren Stiefel runter“. Wieblingen gewann am Ende verdient mit 33:18.

Fraglich ist, wie die HG Königshofen/Sachsenflur mit so einer Leistung noch einmal in den Abstiegskampf eingreifen will. Trainer Valentin Okuschko ist jetzt gefordert, denn in den kommenden Heimspielen müssen dringend Punkte her. Weiter geht es für die Männer der HG Königshofen/Sachsenflur am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr in der Tauber-Franken-Halle mit dem Spiel gegen die HSG Ettlingen/Bruchhausen.

Bis dahin bleiben dem Team drei Trainingseinheiten Zeit, um so ziemlich alles zu ändern. Vor dem heimischen Publikum muss dann einfach alles daran gesetzt werden, den Spieß umzudrehen und sich wieder mit dem nötigen Ehrgeiz die Punkte zu erarbeiten. Denn dass die Mannschaft der HG es besser kann, das hat sie auch in dieser Saison schon bewiesen – wenn auch nur sehr selten. sr

