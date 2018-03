Nach Niederlage ist das Saisonziel nicht mehr zu erreichen

Anzeige

Nach dem Seitenwechsel schaltete Eppelheim einen Gang hoch und zog bis zur 42. Minute auf 21:16 davon. Hardheim gab sich jedoch nicht auf und kämpfte sich durch überlegte Abschlüsse immer wieder an den Gastgeber heran. In den letzten zehn Minuten schlichen sich bei den Gästen jedoch erneut Fahrlässigkeiten ein, was den Rückraum-Akteuren der Einheimischen in die Karten spielte. Nachdem man bis zur 56. Minute mit drei Toren in Rückstand lag, setzte der TVH auf eine offensive Deckungsvariante, um mehr Ballgewinne und so möglicherweise doch noch einen Sieg zu erzielen. Diese Taktik sollte jedoch nicht aufgehen – die Gastgeber fanden immer wieder Lücken und wussten bis zum Abpfiff weitere Tore zu markieren.

Letztlich musste sich der TVH mit 25:29 geschlagen geben und ließ somit erneut gegen einen schlagbaren Gegner Federn. Durch diese Niederlage ist der angestrebte dritte Platz aus eigener Kraft nicht mehr zu realisieren.

Auf Hardheimer Seite war dennoch positiv zu bewerten, dass sich alle Spieler in die Torschützenliste eintrugen und man trotz wiederholter Rückschläge durchgehend kämpferisch agierte.

Das letzte Spiel der Verbandsrunde bestreiten die Hardheimer in Bammental. Auch wenn das geplante Saisonziel nicht mehr erreicht werden kann, will man zumindest einen positiven Rundenabschluss erzielen. tvh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018