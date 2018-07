Name des Gegners bekannt, Mannschaft aber nicht

Anzeige

„Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Los. Mit welchem Team die Heidingsfelder tatsächlich auflaufen werden, bleibt abzuwarten. Auf jedem Fall freuen wir uns auf die Aufgabe.“ Dies sind die Worte von Konrad Michel, dem Trainer des HSV Main-Tauber nach der Auslosung des „Molten Cup“, des Pokalwettbewerbs des Bayerischen Handball-Verbandes. Gespielt wird am morgigen Samstag um 16 Uhr in der Realschulhalle SH 1 in Wertheim-Bestenheid.

Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass nicht die von Ex-Nationalspieler Heiko Karrer trainierte Landesliga-Mannschaft der Heidingsfelder gegen den HSV antreten wird. Diese wird erst im weiteren Turnierverlauf eingreifen. Stattdessen soll die zweite Mannschaft der „Hätzfelder Bullen“ dafür sorgen, dass es eben jenen weiteren Turnierverlauf geben wird. Eine bei höherklassigen Mannschaften im Pokal weit verbreitete Praxis. Diesen Plan gilt es für die Wertheimer zu durchkreuzen.

Jedoch wird das kein leichtes Unterfangen. Der künftige Ligakonkurrent des HSV in der Bezirksliga Süd, Heidingsfeld II, spielte in der vergangenen Saison lange um den Aufstieg in die Bezirksoberliga mit und auch in dieser Runde zählen sie zu den Mitfavoriten in der so ausgeglichenen Bezirksliga Süd. Daher wird das Spiel auch so etwas wie eine Standortbestimmung, inwieweit man auch mit den Topteams der Liga mithalten kann.