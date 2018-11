Nach der bitteren Auswärtsniederlage am vergangenen Sonntag in Wiesloch bestreiten die Handball-Badenliga-Frauen der HG Königshofen/Sachsenflur ihr letztes Heimspiel in diesem Jahr gegen die Mannschaft des TSV Rot. Spielbeginn in der Tauber-Franken-Halle ist am Sonntag, 2. Dezember, zur gewohnten Zeit um 15.30Uhr.

Die Mannschaft von Trainer Alexander Schad steht vor einer wichtigen Aufgabe: Nachdem die letzten Saisonspiele alle unglücklich verloren wurden, möchten die HG-Damen ihre Negativserie endlich beenden und vor heimischen Publikum die Punkte für sich gewinnen.

Die gut bekannten Gegnerinnen aus Rot stehen momentan mit einem ausgeglichenen Punkteverhältnis von 8:8 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Die Mädels aus Königshofen müssen sich auf ein kämpferisches Spiel einstellen. Die Abwehr der HG-Damen muss daher aggressiv agieren, um möglichst wenige Gegentore zu erhalten und durch ein schnelles Konterspiel einfache Tore zu erzielen. Wichtig ist auch, dass im Angriff variabel gespielt wird und technische Fehler vermieden werden. Alles in allem müssen die Frauen der HG Königshofen/Sachsenflur mit dem nötigen Ehrgeiz das Spiel bestreiten, so dass der Abstand zu den vorderen Tabellenplätzen nicht zu groß wird. Die Mannschaft freut sich auf zahlreiche Fans in der Tauber-Franken-Halle.

