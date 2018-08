Neues Leben für den Standort

Der TV Großwallstadt meldet sich zurück im Kreis der besten deutschen Handball-Mannschaften und ist nach drei Jahren wieder Bundesligist. Damit knüpft der TVG an eine zuvor fast 50 Jahre währende Ära an. Es sind bewährte Tugenden, die den siebenfachen deutschen Meister wieder stark auftrumpfen lassen sollen. Dazu zählt, auf die Region und die eigene Jugend zu setzen, was schlussendlich bereits zu einer nachdrücklichen Wiederbelebung des Handballstandortes am bayerischen Untermain geführt hat.

Was versteht man beim TVG unter dieser Herangehensweise? Die Mannschaft ist über Jahre sehr kontinuierlich gewachsen und hat mit Michael Spatz einen ihrer Leitwölfe, der zwar aus Baden stammt, aber nach über zehn Jahren in Diensten des TVG längst eingemeindet wurde. Seine sechs Mitspieler in der Startformation des TVG am Samstag im DHB-Pokalspiel in Aue gegen die renommierte HSG Wetzlar – Jan-Steffen Redwitz, André Göpfert, Florian Eisenträger, Mario Stark, Jan Winkler und Dino Corak – sind nicht nur sportlich, sondern auch persönlich in der Region groß geworden. Dieses Konzept, das Großwallstadt in den 1970er und 1980er Jahren große Erfolge feiern ließ, hat nun einmal mehr Bestand.

Auch die wenigen neuen Gesichter, die im Sommer das TVG-Team punktuell ergänzt haben passen perfekt in die Strategie. Allen voran Trainer Florian Bauer, der viele Jahre bei der MSG Groß-Bieberau/Modau aktiv war und als Trainer bereits auf Zweitliganiveau gecoacht hat. Als moderner Trainer hat sich der Sportwissenschaftler nach wenigen Wochen in Großwallstadt einen guten Namen geschaffen und ist gleichsam beliebt wie geschätzt. Wie der aus Mainaschaff stammende Coach sind die Neuzugänge auf dem Feld mit viel Lokalkolorit behaftet.

Torhüter Jan-Steffen Redwitz hat mit Hüttenberg, Neuhausen und Eisenach bereits für prominente Bundesligisten gespielt und schon gezeigt, dass er sportlich und menschlich eine Verstärkung für Großwallstadt ist. Ähnlich wie mit dem Hösbacher Redwitz verhält es sich mit dem Hardheimer Marcel Engels. Nach Jahren in der Jugend bei den Rhein-Neckar-Löwen sowie mit der Männermannschaft bei der SG Leutershausen, dem schweizerischen St. Gallen und Saarlouis ist er nun zurück in der Region und will mit dem TVG neue Erfolge feiern. Dass der Ehrgeiz bei den aus dem eigenen Nachwuchs stammenden Christos Erifopoulos, Thomas Keck und Louis Markert nicht minder gering ist, müsse nicht gesondert erwähnt werden.

Tatsächlich bedarf es aber natürlich auch in Großwallstadt nicht nur auf dem Spielfeld vieler Leistungsträger. Auch hinter den Kulissen gilt es, die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen, Netzwerke zu nutzen und viele Menschen für den Handball beim TVG zu gewinnen. Aufbruchstimmung sei wichtig und sie sei eingetreten am bayerischen Untermain. Das Projektteam, das den Verein zum neuen TVG umgebaut hat, bestehe aus einer Riege an Persönlichkeiten, die in Wirtschaft und Gesellschaft gut vernetzt seien. tvg

