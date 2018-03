Nie richtig ins Spiel gekommen

Anzeige

Die HG ließ sich von der lanegn Anfahrt nicht aus dem Konzept bringen, man startete mit einer kämpferischen Einstellung.

Die „Damen in Rot“ zeigten von Anfang an, dass man nicht gewillt war, die Punkte dem Gegner zu überlassen. Die Abwehr kämpfte um jeden Ball, im Angriff spielte man konsequent die einstudierten Auftakthandlungen und ließ den Ball druckvoll bis zur freien Spielerin durch die Reihen wandern. Das schnelle Spiel nach vorne wurde jedoch nicht immer mit einem Tor belohnt, und man musste immer vier Toren hinterherlaufen. Auch das Konterspiel der HG Saase brachte die HG-Damen aus dem Konzept. So ging man mit einem Ergebnis von 15:12 für Saase in die Halbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Spielerinnen von Alexander Schad nicht ins Spiel. Die Aggressivität in der Abwehr und die konsequent herausgespielten Tore im Angriff ließen zum Ende hin auch zu wünschen übrig.

In der 40. Minute schaffte man es noch einmal, auf 16:18 heran zu kommen, doch es reichte nicht mehr zum Ausgleich. In den letzten zehn Minuten schaffte man es dann auch nicht mehr, Tore zu erzielen und ließ in der Abwehr zu viel zu, was das deutliche Resultat am Ende (32:20) zu Gunsten von Saase erklärt. hgd

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.03.2018