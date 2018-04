Nur noch ein Schritt zum Titel

Anzeige

Schon nach sieben Minuten sah sich SGH-Trainer Martin Doll zu seiner ersten Auszeit gezwungen, nachdem die Rennstädter sein Team eiskalt erwischten und mit 6:2 führten. Doch Besserung ließ auf sich warten. Der HSV legte ein 10:5 und 12:7 vor (21.), erst nach dem 10:14 (26.) stabilisierte sich Heddesheim. Beim 16:14 kurz nach der Pause war die Partie gedreht und fortan waren es die Gastgeber, die immer knapp führten, ohne sich allerdings entscheidend abzusetzen. Nach dem 27:24 fünf Minuten vor dem Ende ging noch einmal das große Zittern los, erst Sandro Pagliaras Treffer zum 28:26 45 Sekunden vor der Schlusssirene erlöste die SGH.

TV Friedrichsfeld – HG Oftersheim/Schwetzingen 24:18 (14:9). Es ist vollbracht: Die Friedrichsfelder feierten nach fast fünf Monaten ohne Sieg wieder einen doppelten Punktgewinn und zerstreuten damit die letzten Zweifel am Klassenerhalt. „Den ersten Jubel gab es nach der Schlusssirene bei uns, den zweiten innerhalb der Mannschaft, als später die Niederlage von Eggenstein gegen Birkenau bekannt wurde“, so TVF-Sprecher Florian Kuhn. Dadurch kann Eggenstein die Friedrichsfelder nicht mehr abfangen. „Es tut gut, nach so langer Zeit mal wieder zu gewinnen. Das hat man allen angemerkt. Der Druck war schon groß“, gab Kuhn zu.

Den TVF-Spielern war von Beginn an anzumerken, dass sie diesen Matchball im Abstiegskampf verwandeln wollten. Sie agierten mit großer Leidenschaft, spielten eine bärenstarke Deckung, schafften es aber diesmal, Zeitstrafen weitestgehend zu vermeiden. „Wir haben sehr diszipliniert gespielt“, lobte Kuhn.

So gelang es Friedrichsfeld, die Fünf-Tore-Führung ab dem 9:4 (19.) bis zur Pause zu verteidigen und als kurz nach dem Seitenwechsel Sebastian Wingendorf das 18:9 erzielte (37.) löste sich die Anspannung zusehends. Über 21:14 und 24:15 (55.) brachte der TVF, der mit einer geschlossenen Team-Leistung aufwartete, den Sieg souverän in trockene Tücher. me

