Nur zum Start Probleme

TSV Buchen – Horkheim II 34:23

Buchen: Henn (Tor), Nirmaier (Tor), Weber J. (1), Kraft (3), Weber R., Große (4), Klajda (1), Omrcanin (1), Klein, Weis (3), Schmitt (8/2), Röckel (5/4), Weimer (8), Dosch

Zu Gast in der Sport- und Spielhalle Buchen war zum Spiel in der Handball-Bezirksliga eine Abordnung der Horkheim Hunters. Die „1b“ des Vereins aus der 3. Handball Liga hatte vor der Partie wenige gute Erinnerungen an die Halle in Buchen und wollte dies ändern.

Die Hausherren hatten so zu Beginn große Mühe, ihre Spielidee durchzusetzen, und so war es dann auch Sebastian Wiener, der auf Buchener Seite zuerst seine Grüne Karte zückte, um sein Team neu einzustellen. Seine vorgenommenen Anpassungen zeigten sofort Wirkung. Ein 6:1-Lauf innerhalb von nur fünf Minuten war gleichbedeutend mit der 8:5-Führung.

Zug um Zug kam die Buchener Maschinerie ins Rollen, und der TSV übernahm das Kommando über die Partie. Allerdings ließen sich die Gäste nicht so einfach abschütteln, schließlich war ihnen selten ein so guter Start in eine Partie in Buchen gelungen. Doch das Heim-Team zeigt sich in dieser Saison bisher sehr stabil. Zur Pause stand es 14:10.

Viele Zeitstrafen

Im munteren Wechsel wurden zu Beginn der zweiten Hälfte Spieler der beiden Teams des Feldes verwiesen. Nach turbulenten Minuten, in denen das spielerische Element durch die dezimierten Reihen stark eingeschränkt wurde, ordnete sich das Spiel und alle daran beteiligten wieder. Das Buchener Team kam mit dieser zerfahrenen Phase jedoch deutlich besser zu Recht. Aus dem 14:10-Halbzeitstand wurde ein 21:14, was gleichbedeutend mit der Vorentscheidung war. Gästecoach Wilms versuchte zwar noch mit einer Auszeit den Buchener Lauf zu brechen, doch da war es bereits zu spät. Das 30:20 durch Lukas Große war gleichbedeutend mit dem ersten Zehn-Torevorsprung, bevor Sascha Weimer mit einem blitzsauberen Dreierpack und Janik Weis mit der Schlusssirene, den Deckel auf die Partie machten.

Nach einem durchwachsenen Buchener Beginn hatten die Hausherren das Spiel in der zweiten Hälfte dann klar im Griff und fuhren einen klaren Heimsieg ein. phk

