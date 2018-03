Offensivkraft gab den Ausschlag

Anzeige

Die SG konnte in dieser Partie seit langem einmal wieder auf den kompletten Kader zurückgreifen, während beim ETSV Führungsspieler Nixdorf ausfiel.

Zu Beginn entwickelte sich eine ausgeglichene und immer faire Partie, in der sich kein Team absetzen konnte. Lauda kämpfte um seine Chancen auf den Klassenerhalt, Bad Mergentheim dagegen verteidigte in dieser Phase zu locker.

Aufgrund ihrer Offensivkraft erspielten sich die Hausherren dann bis zur Pause doch einen Fünf-Tore-Vorsprung, den man in der zweiten Hälfte gut verwaltete. Als der Vorsprung sogar auf acht Tore angewachsen war, gönnte Trainer Heiko Maag dem kompletten Kader Einsatzzeiten, so dass am Ende ein ungefährdeter 36:30-Derbysieg stand.

Im Vorspiel war es ebenfalls zum Derby der beiden Reserve-Mannschaften gekommen. Dieses Spiel haben nach umkämpfter erster Hälfte die Gäste aus Lauda letztlich klar mit 39:22 für sich entschieden.

Während die zweite Mannschaft der SG Bad Mergentheim am kommenden Samstag auswärts ihr letztes Spiel in dieser Saison absolvieren wird, darf die erste Mannschaft abermals am Sonntag – Anwurf ist um 17.30 Uhr – zu Hause gegen Hohenlohe ran. tg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018