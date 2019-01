Oftersheim zum Start in die Rückrunde

Die Handball-Badenliga-Frauen der HG Königshofen/Sachsenflur starten am Sonntag in heimischer Halle in die Rückrunde. Gegner sind die derzeit Drittplazierten aus Oftersheim/Schwetzingen. Dass dies ein schweres Spiel wird, bekam man bereits im Hinspiel zu spüren, das man deutlich verlor. Nichts desto trotz nehmen sich die „Damen in Rot“ vor, in der Rückrunde mehr Punkte zu sammeln, um den Klassenerhalt zu sichern. Am Wochenende kann man beruhigt aufspielen und wenn die Form passt, kann man, wie bereits die Spiele gegen Wiesloch oder Saase gezeigt haben, ein gutes Spiel in eigener Halle bieten. Während in der Winterpause meist auf einige Spieler im Training verzichtet werden musste, trainiert man diese Woche noch einmal konzentriert, um sich auf den Gegner einstellen zu können. Anpfiff ist am Sonntag um 15.30 Uhr in der Tauber-Franken-Halle. Die Messestädterinnen wollen ein spannendes Heimspiel bieten und freuen sich über jede Unterstützung von den Fans. mw

