Optimismus trotz Personalproblemen

Als frischgebackener Tabellenführer der Bezirksliga Südwest Unterfranken empfängt die Männermannschaft der HSV Main-Tauber am morgigen Samstag um 18 Uhr in der Realschulhalle in Bestenheid die TG 48 Würzburg. In dieses Spiel geht man vor heimischer Kulisse als Favorit.

Nach den zwei überzeugenden Auftritten gegen Ochsenfurt und speziell in Waldbüttelbrunn, weiß man, dass sich der Aufsteiger tabellarisch eher nach oben als nach unten orientiert. Ganz andere Voraussetzungen herrschen dagegen zurzeit bei den Gästen. Diese starteten denkbar schlecht mit zwei Niederlagen in die Saison. Um den kompletten Fehlstart abzuwenden, müssten sie in Wertheim eigentlich punkten. Die Hoffnungen ruhen besonders auf Peter Scheuplein, der nach einer Saison bei der TG Höchberg wieder nach Würzburg zurückgekehrt ist. Doch um tatsächlich etwas aus der Main-Tauber-Stadt mitzunehmen, wird mehr nötig sein als ein starker Einzelspieler.

Besonders die Abwehr der Würzburger steht hierbei im Blickpunkt. Allein ersten Spieltag gegen Waldbüttelbrunn zappelte der Ball 44 Mal im Netz der TGW.

Die Gastgeber müssen auf einige Spieler verzichten. Neben Brandon Jamerson und Marcel Michel, die ohnehin die komplette Hinrunde fehlen werden, schmerzt es sehr, dass mit Spielertrainer Konrad Michel und Top-Torschütze Kevin Kunzmann zwei der wichtigsten Spieler für das Wochenende ausfallen werden. Als Ausrede darf dies jedoch nicht herhalten. Zu hoch ist die Qualität im Kader des Aufsteigers.

Grund für weitere Veränderungen gibt es für Trainer Michel eigentlich nicht. Zuletzt stellte man eine gute 6:0-Abwehr. Im Angriff hat man vor allem im Rückraum durch oben genannte Ausfälle nicht die Möglichkeiten wie zuletzt. Denkbar wäre, dass Neuzugang Kevin Roesler von der Rechtsaußen-Position in die Mitte oder auf Halb-Rechts rückt.

Trainer warnt vor Überheblichkeit

Ein Sieg gegen die Würzburger würde den Traumstart perfekt machen und den HSV in eine aussichtsreiche Position im Kampf um die vorderen Plätze bringen. Trainer Konrad Michel warnt sein Team jedoch vor Überheblichkeit: „Wir sind ohne Frage super gestartet. Nicht nur von den Ergebnissen her sondern auch von der Art und Weise, wie wir uns diese erarbeitet haben. Wir dürfen jetzt nur nicht den Fehler machen irgendeinen Gegner zu unterschätzen. Würzburg hat mit Peter Scheuplein einen der besten Spieler der Liga, doch auch die anderen können Handball spielen. Dass Kevin Kunzmann am Wochenende nicht dabei ist, tut uns natürlich immens weh. Eins zu eins ist er für uns sicher nicht zu ersetzen. Unsere große Stärke sind jedoch nicht unsere ohne Frage tollen Einzelspieler, sondern das Team. Als solches wollen wir auftreten und ich bin mir sicher, dass wir dann die zwei Punkte hier behalten werden.“ mm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018