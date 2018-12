Pflichtsieg für die Wölfe

Rimpar – Dormagen 31:24

Rimpar: Brustmann, Wieser (beide Tor), Böhm (2 Tore), Karle, Gempp (4), Schmidt (3), Kaufmann (2), Siegler (1), Meyer, Bauer, Schulz (1), Backs (4), Brielmeier (3), Herth (5/davon 2 Siebenmeter), Sauer (6). Zuschauer: 1407.

Die DJK Rimparer Wölfe hat in der 2. Handball-Bundesliga gegen Bayer Dormagen mit 31:24 gewonnen und damit ans Mittelfeld angeschlossen.

Zu Beginn der Partie war der Druck der Gegner noch spürbar. Es kam gerade in der ersten Hälfte zu vielen Zweikämpfen. Auffällig war der Torwart der Rimparer, Max Brustmann, der schon nach sieben Minuten zehn Schüsse gehalten hatte. Der Pausendstand betrug 12:10.

Nach dem Seitenwechsel ging es rasant weiter. Die Wölfe drehten auf und nach einem 4:1-Lauf stand es schon 16:12 für das Heimteam. In der Schlussphase stellten die Gäste in der Abwehr auf eine 5:1-Formation um, was den Unterfranken jedoch nicht schadete. In der 53. Minute lagen sie mit neun Toren vorne und sicherten sich so die Punkte.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018