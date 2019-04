Pflichtsieg gegen unbequeme „Vikinger“

DJK Rimpar Wölfe – HC Rhein Vikings 26:23

Rimpar: Brustmann (Tor/drei Tore), Bauer (8), Backs (4), Siegler (2), Kaufmann (2), Brielmeier (2), Schömig (2), Herth (2/davon 1 Siebenmeter), Schmidt (1), Gempp, Böhm, Meyer, Sauer, Schulz.

Zuschauer: 1490.

Tabellenachte gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Düsseldorf: Die Rollen waren eigentlich klar verteilt, aber mit ihrer unorthodoxen Spielweise bereiteten die Gäste den Wölfen große Probleme. Erst in der zweiten Hälfte lag Rimpar konstant in Führung und setzte sich am Ende mit 26:23 durch.

Die Gäste agierten über 60 Minuten mit dem siebten Feldspieler. Wer allerdings mit einer einseitigen Partie gerechnet hatte, musste sich verwundert die Augen reiben. Die Rhein Vikings spielten eine offensive 3:3- Abwehr und stellten die Wölfe vor große Herausforderungen. Die Hausherren taten sich extrem schwer in der Abwehr und ließen die sonst gute Kompaktheit und Aggressivität vermissen. Der Angriff bereitete zunächst auch Probleme an diesem Abend, aber man kam trotzdem immer wieder zu guten Chancen. Beim spielstand von 11:11 ging es schließlich in die Kabinen.

Aus denen kamen die Wölfe kamen mit einer besseren Körpersprache. Man merkte ihnen an, dass sie nun ihre Favoritenrolle annehmen. Es wurde aggressiver verteidigt. Keeper Brustmann entschärfte nicht nur 13 Bälle und hielt damit seiner Mannschaft den Rücken frei, er warf auch noch drei Tore und zählte damit zu den erfolgreichsten Schützen.

Insgesamt war es das erwartet schwere Spiel gegen einen unbequemen Gegner, der trotz seiner sportlich aussichtslosen Situation alles in die Waagschale warf. ms

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019