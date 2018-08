Podolski als Botschafter

Köln.Der ehemalige Fußball-Weltmeister Lukas Podolski ist neuer Botschafter für die Kölner Hauptrundenspiele der Handball-Weltmeisterschaft vom 10. bis 27. Januar 2019. Das gab der Deutsche Handballbund gestern in Dortmund bekannt.

Der 33-jährige ist damit neben dem ehemaligen Weltmeister-Coach Heiner Brand der zweite prominente Sportler, der sich für diese Aufgabe zur Verfügung stellt.

„Köln ist eine sportverrückte Stadt. Egal, ob bei Heimspielen des 1. FC Köln, der Haie oder den großen internationalen Sportevents in der Lanxess-Arena: Die Stimmung ist immer sensationell und das Publikum fachkundig und fair“, sagte der momentan in Japan bei Vissel Kobe spielende Podolski. Sehr gern werde er als Botschafter seine Möglichkeiten nutzen, die Begeisterung für die Handball-Weltmeisterschaft in Köln zu schüren.

Spieltage fest terminiert

Die Kölner Begegnungen der WM 2019 werden zwischen dem 19. und 23. Januar in der 19 250 Zuschauer fassenden Lanxess-Arena stattfinden. Im Fall der sportlichen Qualifikation wird auch die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop ihre Hauptrundenspiele in Köln bestreiten. Die Spieltage der DHB-Auswahl sind mit dem 19., 21. und 23. Januar bereits fest terminiert. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.08.2018