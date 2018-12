Polloks Debüt glückt dank Aufholjagd

Mannheim.Das Debüt des neuen Trainers David Pollok war nichts für schwache Nerven: Nur drei Tage nach der Trennung von Peter Jano nahmen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim dem Tabellenführer TSV Wolfschlugen beim 28:28 (12:18) einen Zähler ab. Keine Frage: Das kam völlig unerwartet angesichts der zuletzt sehr durchwachsenen Leistungen und des vorletzten Tabellenplatzes.

Entsprechend groß war die Erleichterung in Reihen der HSG. Nathalie Schützdeller meinte nach der Schlusssirene stellvertretend für ihre Mitspielerinnen: „Wir haben endlich wieder schönen Handball gespielt. Wenn wir an die Leistung aus der zweiten Hälfte anknüpfen können, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.“

Früher 4:13-Rückstand

Der neue Trainer David Pollok war natürlich auch sehr zufrieden. Besonders die Deckungsarbeit gefiel ihm sehr: „Wie mein Team die offensivere Abwehr umgesetzt hat, war einfach sensationell.“ Die Umstellung auf diese Formation war nötig geworden, nachdem die Seckenheimerinnen in der ersten Hälfte nicht nur große Mühe mit dem Favoriten hatten, sondern sogar mit 4:13 im Hintertreffen lagen. Nach dem Neun-Tore-Rückstand wechselte Pollok zuerst Stella Gudenau im Tor ein, die besser drauf war als Sarah Kral, die aber auch von der Defensive häufig im Stich gelassen wurde. „In den ersten 20 Minuten war unsere Abwehrleistung einfach schlecht. Wenn dann vorne die Chancen nicht genutzt werden, liegt man halt schnell hinten. Mir war klar, dass wir ins Risiko gehen mussten“, meinte Pollok.

Im Angriff wurden nach der Pause die Chancen konsequenter verwertet und Stella Gudenau steigerte sich weiter, hielt auch noch drei Siebenmeter. So war beim 19:19 (41.) der Ausgleich geschafft. Und als Caroline Vreden drei Minuten später zum 21:20 traf, setzte das natürlich nochmals Kräfte frei.

Wolfschlugen – nicht umsonst Tabellenführer – schwamm sich zwar etwas frei und ging seinerseits wieder mit zwei Treffern in Führung, doch Mannheim kämpfte verbissen. In den letzten 40 Sekunden überschlugen sich dann die Ereignisse: Erst egalisierte Cora Goldmann zum 27:27, aber im direkten Gegenzug trafen die Gäste zum 28:27 und noch waren 16 Sekunden zu spielen. Die HSG machte einen schnellen Anwurf, Nathalie Schützdeller stieg zum Wurf hoch und wurde zu Boden gerissen. Rote Karte gegen Wolfschlugen, Siebenmeter für Mannheim: Nadine Titze übernahm die Verantwortung und traf zum umjubelten 28:28-Ausgleich. me

