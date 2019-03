Prominenter Gast in Rimpar

Die DJK Rimpar Wölfe empfängt in der 2. Liga am morgigen Samstag um 19.30 Uhr in der Würzburger s.Oliver-Arena den Handball-Sport-Verein Hamburg. Die Gäste aus dem „hohen Norden“ haben eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Vor der Insolvenz während der laufenden Saison 2015/16 war der HSV Hamburg (die berühmte Abkürzung sowie die „Raute“ darf er nach einem Verbot des Großvereins mittlerweile nicht mehr benutzten) eine der besten Mannschaften Europa. 2007 gewann sie den Europa-Pokal der Pokalsieger und 2013 sogar die Champions-League. Nach der Insolvenz ging es für den ehemaligen Bundesligisten in der Saison 2016/17 in der 3. Liga weiter. Hier belegte die Mannschaft den dritten Tabellenplatz und in der Saison 2017/18 stieg sie in die 2. Bundesliga auf.

Junge Mannschaft mit Erfahrung

Die Nordlichter lassen sich im Durchschnitt als sehr junge Mannschaft beschreiben, mit Ausnahme der beiden Routiniers Stefan Schröder auf Rechtsaußen und Blazenko Lackovic auf Rückraum links. Dem Top-Shooter des HSV, Lukas Ossenkopp, der an den 26 vergangenen Spieltagen bereits 136 Tore erzielt hat und auch bei Siebenmeterwürfen die Nummer eins der Hamburger ist, wird auf dem Feld sicherlich große Aufmerksamkeit seitens der Abwehr zuteil. Zudem wird Aron Rafn Edvardsson, der starke Torhüter aus Island, die Wölfe vor die ein oder andere Herausforderung stellen. Geführt werden die Hanseaten vom Trainer Thorsten Jansen, dessen Karriere als Spieler von großen Erfolgen geprägt ist. Er war unter anderem am Sieg bei der WM 2007 beteiligt, wobei er zum sichersten Torschützen gekürt wurde. Seit 2016 geht er weitestgehend dem Traineramt nach und übernahm ab März 2017 die Herrenmannschaft. chn

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019