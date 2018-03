Rang zwei ist jetzt in weiter Ferne

Anzeige

EHV Aue – DJK Rimpar Wölfe 28:27 (14:16)

Rimpar: Brustmann, Wieser (beide Tor); Kraus (3/2), Schmitt (2), Schömig (3/1), Bohm (1), Gempp (3), Gorpishin (2), Schmidt (4/1), Kaufmann (4), Siegler, Bauer (1), Brielmeier (1), Herth, Sauer (3).

Nach der dritten Niederlage in Serie ist für die DJK Rimpar Wölfe der zweite Platz in der 2. Handball-Bundesliga außer Reichweite geraten. Nachdem die Mannschaft von Dr. Matthias Obinger bereits am Donnerstag das Heimspiel gegen Eisenach verloren hatte, unterlag sie nun am Sonntag auch beim EHV Aue.