Richtungsweisende Partie in Malsch

Anzeige

Das Ende der Verbandsliga-Runde naht für die Handballer der HG Königshofen/Sachsenflur. Nachdem die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim gegen Ettlingen überraschend punktete, wird es im Kampf um den Klassenerhalt nochmals spannend.

Am kommenden Samstag wartet auf die HG das Spiel gegen die TSV Germania Malsch. Dies ist gleichzeitig die letzte Auswärtspartie, in der die HG realistisch Punkte holen kann. In der Hinrunde entschied die Mannschaft von Roman Christov die Begegnung noch mit 34:28 für sich. Gelänge der HG am Samstag erneut ein Sieg, könnte man aufgrund des direkten Vergleichs an den Malschern vorbeiziehen und man wäre dem Klassenerhalt wieder ein ganzes Stück näher gerückt. Nach vier Niederlagen in Folge steht der TSV aktuell auf Rang elf und hat nur einen Sieg mehr als die HG. Das wollen die Taubertäler aber schleunigst ändern, auch wenn es personell weiter äußerst eng ist. So steht hinter einem Einsatz von Goalgetter Sven Meder ein dickes Fragezeichen – generell scheint ein Einsatz in den restlichen Spielen eher unwahrscheinlich. Auch Sebastian Meder wird wieder fehlen, der besonders in der Defensive eine Lücke hinterlässt. Im Spiel gegen Malsch muss man wieder auf die Grundtugenden des Handballs zurückgreifen. Um jeden Ball und jeden Zentimeter muss gekämpft werden, will man dem Tabellennachbar die Punkte abluchsen. Dass die Mannschaft der HG dies schaffen kann, hat sie in der laufenden Spielzeit das eine ums andere Mal bewiesen.

Toth und Meyer als Schlüssel

Aufgrund des Fehlens der Meders wird sich das Königshöfer Spiel wohl auf Gabor Toth und Dennis Meyer fokussieren, die eine Begegnung auch notfalls im Alleingang entscheiden können und Führungsqualitäten mit auf „die Platte“ bringen. Bei stimmender kämpferischer Leistung sollte man so das Fehlen von Sven und Sebastian Meder kompensieren können und die wichtigen Auswärtszähler einfahren.