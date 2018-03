Rimpar in Konstanz – aber ohne Siegler

Anzeige

Die Zweitliga-Handballer der DJK Rimpar Wölfe gastieren am morgigen Samstag um 20 Uhr bei der abstiegsgefährdeten HSG Konstanz. Die Unterfranken sind dabei sicherlich Favorit, auch wenn sie für den Rest der Saison auf einen wichtigen Spieler verzichten müssen

Nach dem Heimsieg am vergangenen Sonntag mussten die Wölfe einen bitteren Wermutstropfen schlucken. Die ersten schlimmen Befürchtungen einer erneuten Verletzung von Lukas Siegler hatten sich bewahrheitet. Das ergaben die Röntgenaufnahmen, die noch am späten Abend angefertigt wurden. Die bittere Diagnose: Lukas Siegler hatte sich an seiner Wurfhand verletzt und den Daumen gebrochen.

Erst gegen Ende des vergangenen Jahres hatte sich Siegler bereits eine ähnliche Verletzung an der Hand zugezogen und sich über die Wintermonate mit viel Arbeit und Fleiß in die Mannschaft zurückgekämpft.