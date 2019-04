Rimpar Wölfe geben den Sieg noch aus der Hand

DJK Rimpar Wölfe – Handball-Sport-Verein Hamburg 23:23

Rimpar: Brustmann, Wieser (beide Tor), Schömig (3 Tore), Böhm, Gempp (1), Schmidt (3), Kaufmann (6), Siegler (3), Bauer (1), Schulz (2), Backs, Brielmeier, Herth (3/davon 1 Siebenmeter), Sauer (1). Hamburg: Edvardsson (Tor/1 Tor), Schröder (3), Lackovic, Tissier (1), Weller (1), Ossenkopp, Axmann (1), Fuchs (2), Forstbauer, Wullenweber (5), Bergemann, Kleineidam, Vogt (1), Herbst (8/5).

Zuschauer: 1824.

Die DJK Rimpar Wölfe und der Handball Sport Verein Hamburg trennten sich am Samstagabend mit einem leistungsgerechten Unentschieden.

Anfangs offen

Die gut 1800 Zuschauer in der „s. Oliver Arena“ sahen in den Anfangsminuten eine offene Partie. Die Wölfe gingen wiederholt in Führung, die Hansestädter antworteten stets mit dem direkten Ausgleich. Ab der 20. Minute legten die Hamburger dann einen 4:0-Torelauf hin. Die DJK kämpfte sich aber zurück: Bis zur Pause kamen sie wieder auf 12:14 heran.

Wende war fast geschafft

In der Mitte der zweiten Hälfte glich die Heimmanschaft dann zum 17:17 aus. Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen setzten sich in der Folge zwar noch dreimal bis auf zwei Treffer ab, beim Stand von 19:21 aus Sicht der Rimparer schafften die Wölfe dann aber die Wende und gingen erstmals seit der zehnten Spielminute wieder mit 23:21 in Führung. Die Gäste kamen durch einen Siebenmeter von Kevin Herbst wieder auf 22:23 heran. In der letzten Spielminute wurde es dann dramatisch: Die Rimparer scheiterten mit ihrem letzten Angriff 42 Sekunden vor Schluss an der Latte. Zwei Sekunden vor Schluss gelang Kevin Herbst der Ausgleich für den HSVH. red

