Rimpar zieht den Kürzeren

Anzeige

Eintr. Hagen – Rimpar Wölfe 23:22

Rimpar: Brustmann (Tor), Kraus (1 Tor), Schmitt (1), Schömig, Böhm (2), Schmidt (7/davon 1 Siebenmeter), Kaufmann (3), Meyer (1), Bauer (2), Brielmeier, Herth (2/1), Sauer (3). Zuschauer: 352

Eine Vorentscheidung fiel in dieser Partie in den zehn Minuren vor der Halbzeitpause. Hatten die Gäste die Partie bis dahin eigentlich gut im griff, setzten die Gastgeber dann zu einem 7:0-Lauf an. Aus einem 7:9 in der 21. Minute machten sie bis zum Seitenwechsel ein 14:9 Auch nach dem Seitenwechsel bekamen die Wölfe das Hagener Team zunächst nicht in den Griff, wie im Rausch setzten sich die Hausherren beim 21:14 auf sieben Treffer ab.