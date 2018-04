Rimpar zu Gast beim Ex-Trainer

Anzeige

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel! Soviel zumindest war klar, als der damals frisch ins Amt gehobene Balinger Trainer Jens Bürkle nach dem doch recht glücklichen 27:27 seiner Mannschaft beim Hinspiel in der Würzburger s.Oliver-Arena im kleinen Kreis deutlich machte, dass aus seiner Sicht die Rimpar Wölfe im Rückspiel keine Chance haben werden. Das wirkte zunächst erstaunlich, denn sein Team hatte kurz zuvor gerade einmal einen Punkt retten können, aber möglicherweise hatte er dabei noch im Sinn, dass die Balinger, die lange Zeit die Führung hatten behaupten können, das Spiel selbst aus der Hand gaben. Jedenfalls war er sich mit seiner Prognose so sicher, dass er zugestand, diese auch in der Vorankündigung des Rückspiels zitieren zu dürfen.

Jens Bürkle ist nicht irgendwer, sondern als Trainer erstligaerfahren von Hannover an seine alte Wirkungsstätte Balingen zurückgekehrt, um dort dem Absteiger aus dem Oberhaus aus seinem damaligen Durchhänger herauszuhelfen und für höhere Aufgaben wieder flott zu machen. Zudem hatte er vor seinem Engagement bei den Niedersachsen die Wölfe drei Saisons lang trainiert, von der dritten in die zweite Liga geführt und dort recht erfolgreich etablieren können.

Nun kommt es also bereits am heutigen Freitag zum Rückspiel auf der Schwäbischen Alb. Die Balinger unter Bürkle sind rein punktemäßig nicht unbedingt erfolgreicher als unter seinem Vorgänger, aber leistungsmäßig hat sich das Team definitiv stabilisiert.