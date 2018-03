Riss nach dem 18:18

Anzeige

TSV Buchen II – Mosbach II 27:38

Buchen: Bleifuß, Schwab (beide Tor), Weber (4/1 davon Siebenmeter), Scholz (2), Scholl (1), Sunder (1), Djapa (2), Weis (3), Kleinert (9/1), Rohmann (5).

Derbyzeit war am Samstag in der Sport- und Spielhalle in Buchen: Bei der „1b“ des TSV Buchen gab nämlich die zweite Mannschaft des TV Mosbach ihre Visitenkarte ab. Bereits im Hinspiel entwickelte sich eine spannende Partie, bei der sich die Kreisstädter mit 32:27 durchsetzten. Auch die Tabellensituation versprach ein brisantes Spiel, Buchen auf Platz 4 und Mosbach auf Platz 2.