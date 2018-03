Robert Filipovic war nicht zu halten

Anzeige

Das Spiel in der Buchener Sport- und Spielhalle begann zugunsten des TSV, man setzte sich in der 13. Minute durch einen stark spielenden Sascha Weimer mit 9:6 ab. Daraufhin reagierte Gäste-Trainer Jarko Pejic mit einer Auszeit, um seine Mannschaft neu aufzustellen, was ihm auch gelang. Somit war innerhalb von zwei Spielminuten der Ausgleich wieder hergestellt, und es wurde ein gutes Handballspiel. Die „Mannen in Grün“ setzten sich dann wieder mit drei Toren ab, doch die HA ließ keine weiteren Tore mehr zu und glich in der 24. Minute zum 14:14 aus. In den letzten sechs Minuten passierte dann relativ wenig, die beiden Schiedsrichter hatten das Spiel im Griff und lieferten bis zum Ende eine gute Leistung. Die HA ging durch das Tor von Marco Liegler mit 15:14 in die Pause.

Die zweite Hälfte begann mit Powerhandball der HA Neckarelz. Binnen vier Minuten setzte sie sich mit 20:15 ab und Coach Wiener blieb nichts anders übrig, als die grüne Timeoutkarte zu legen. Die Odenwälder kamen zwar wieder durch Janik Weis auf drei Tore heran, doch die HA überlistete immer wieder die Buchener Abwehr und hielt diesen Vorsprung bis zur 48. Minute. Durch eine Zweiminutenzeitstrafe für die Gäste kam der TSV in diesem fast schon verlorenen Spiel wieder wieder heran und glich in der 51. Minute durch Christoph Schmitt, der den gegnerischen Torwart Tobias Rüdele von rechts außen zur Verzweiflung brachte, zum 27:27 aus.

Das Spiel war in den letzten sechs Minuten auf des Messers Schneide, man merkte beiden Mannschaften an, dass keiner einen Fehler machen wollte. Die Buchener Abwehr deckte sehr offensiv, was sich auch zu lohnen schien, doch Robert Filipovic ließ sich von dieser Abwehr nicht behindern und brachte den TSV zu Verzweiflung, er traf aus dem Rückraum nach Belieben und war für den Sieg ausschlaggebend. Das Spiel ging für den TSV Buchen mit 33:34 verloren; eine Begegnung, die man auch hätte gewinnen können, wenn man die Chancen im Angriff eiskalt verwertet hätte.

Trotzdem bleibt zu sagen, dass man sich nicht schämen muss, denn man hat ein hart umkämpftes Derby verloren. Die HA Neckarelz hatte einfach das Quäntchen Glück auf ihrer Seite, und ohne Robert Filipovic würde die HA nicht da stehen, wo sie jetzt steht. hen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.03.2018