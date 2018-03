Rückschlag für Friedrichsfeld, Jubel in Heddesheim

Anzeige

Dabei begann es für die Friedrichsfelder gar nicht schlecht: Nach dem 5:6 konterte der TVF zum 10:6 (18.) und verteidigte bis zur Pausemindest diese Vier-Tore-Führung. „Schon bis dahin hatten wir immer wieder technische Fehler und insgesamt eine schwache Chancenverwertung. Nach der Pause wurde es dann ganz bitter“, ärgerte sich TVF-Sprecher Kuhn.

Beim 18:17 lag das Schlusslicht wieder vorne (43.) und es ging Spitz auf Knopf in die letzte Viertelstunde. Eine Minute vor dem Ende schien Friedrichsfeld alle Trümpfe in der Hand zu haben, aber die Verunsicherung war greifbar, der Punktverlust die Folge.

Hardheim – SG Heddesheim 24:28

Der 14. Sieg in Folge und das bei einem heimstarken Gegner sorgte für den ersten Jubel bei der SGH. Als dann bekannt wurde, dass der Tabellenzweite Neuenbürg in Birkenau mit 24:25 unterlag, brandete noch einmal Jubel auf. Dadurch ist der Vorsprung der Heddesheimer auf den neuen Zweitplatzierten, die TSG Wiesloch, auf drei Zähler angewachsen. Am kommenden Wochenende wartet auf das Team um Spielertrainer Martin Doll nun das Derby gegen Birkenau und spätestens nach deren Coup gegen Neuenbürg, ist man gewarnt: „Unterschätzt hätten wir den TSV aber ohnehin nicht“, sagt Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der SGH.

In Hardheim mussten die Nordbadener erwartungsgemäß auf den verletzten Sandro Pagliara verzichten und krankheitsbedingt stand kurzfristig Martin Doll nur als Trainer zur Verfügung. Da auch einige andere Akteure angeschlagen waren und auf die Zähne bissen, ist der Erfolg umso höher zu bewerten.

Kurz vor der Pause erspielte sich Heddesheim die erste Vier-Tore-Führung (11:7, 25.), aber nach dem Seitenwechsel glich Hardheim schnell wieder zum 13:13 aus (34.). Die SGH legte in der Folge zwar immer knapp vor, aber erst David Walzenbachs Treffer zum 27:22 vier Minuten vor dem Ende sorgte für die Entscheidung in einer umkämpften Partie. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.03.2018