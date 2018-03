Rückschlag im Aufstiegskampf

Anzeige

Seinen 450. Einsatz für die DJK Rimpar Wölfe hatte sich Sebastian Kraus anders vorgestellt. „Ich will immer gewinnen, doch davon waren wir ein ganzes Stück entfernt“, gestand der 33-jährige Linksaußen. „Wir sind zu spät aufgewacht“, befand Neuzugang Sergej Gorpishin. Der Kreisspieler stieß in der Vorwoche vom nicht weit entfernten Erstbundesligisten HC Erlangen zum „Wolfsrudel“. Auch er hatte den Heimsieg gegen den Abstiegskandidaten fest eingeplant, doch am Donnerstagabend ging vor über 1500 Zuschauern in der „ s.Oliver Arena“ nicht viel bei den Rimparern. Das ist natürlich ein herber Rückschlag im Aufstiegsrennen der „Wölfe“

Mit einer kompakten Abwehr, das Angriffsspiel wohl dosierend und die personellen Möglichkeiten nahezu optimal einsetzend, war der Außenseiter aus Thüringen das klar dominierende Team. Die Fans der „Grün-Weißen“ verstanden die (Handball-) Welt nicht mehr. Ihre Asse, von Keeper Max Brustmann bis zu den torgefährlichen Rückraumspielern Patrick Schmidt und Steffen Kaufmann, sahen kaum einen Stich. Eisenachs Abwehr ließ im ersten Abschnitt nur ganze sieben Gegentore zu. Der Halbzeitstand von 7:13 war realistischer Ausdruck der Kräfteverhältnisse in der Hall. Ballpassagen zum Kreis hieß ein Erfolgsrezept. Vom 7:8 (20.) trafen die Eisenacher zum 7:13 (30.).

Eisenachs Abwehr rührte nach dem 16:21 (48.) schier Beton an, kompensierte eine knapp 10-minütige Torflaute im Angriff. Als die Hausherren beim 18:21 (54.) Morgenluft schnupperten, auf nachlassende Kräfte der Gäste hofften, setzte Alexander Saul mit einem Doppelpack zum 18:23 (55.) ein klares Signal. Willy Weyhrauch agierte schlitzohrig in der Abwehr. Der Tabellen-Fünfte kam im Finish nur noch zur Ergebniskosmetik.

Schon morgen geht es weiter

Die Fehlwürfe und nicht angekommenen Pässe lagen zusammengenommen vor dem Seitenwechsel bei knapp 20. DJK-Trainer Matthias Obinger sprach hernach von einer „eklatanten Abschlusschwäche. Der halbzeitübergreifende 6:0-Lauf der Eisenacher hat uns dann das Genick gebrochen.“

Auf das fränkisch-thüringische Duell folgt bereits am morgigen Sonntag ein fränkisch-sächsischer Vergleich. Dann müssen die Wölfe aus rimpar im Erzgebirge bei Aue antreten. Den Vorteil einer längeren Spielvorbereitung haben die Grün-Weißen indes nicht. Denn der genau wie Eisenach abstiegsbedrohte EHV Aue hat bereits am Mittwoch in Nordhorn gespielt und dort knapp mit 26:28 verloren. ei/map

