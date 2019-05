Rückstand doch noch aufgeholt

Rimpar Wölfe – EHV Aue 26:26

Rimpar: Brustmann (30. Wieser), Schömig 7/3, Bööhm 1, Karle, Gempp, schmidt 3, Kaufmann 1, meyer, Bauer 2, schulz 2, Backs 2, Brielmeier 5, Herth 3.

Der EHV Aue entführt einen Punkt aus Würzburg. Das 26:26 (15:10) bei den Rimparer Wölfen bescherte den Gästen jenes Pünktchen, das ihnen für ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga noch gefehlt hatte. „Wir waren die klar bessere Mannschaft und hätten zwei Punkte verdient gehabt“, meinte Aue-Manager Rüdiger Jurke nach dem Spiel gegen die Wölfe.

Spannend war vor allem die Schlussphase, nachdem die Rimparer lang einem Rückstand hinterher gerannt sind. Kevin Roch erzielte in der 56. Minute das 25:22 für Aue. Alles sah nach einem verdienten Sieg der Erzgebirger aus, die von Beginn an vorn lagen und in der ersten Halbzeit schon auf sieben Tore enteilt waren. Rimpar steckte nicht auf, traf zum 25:25 (58.). 90 Sekunden vorm Ende jagte Eric Meinhardt, mit elf Treffern bester Werfer, auch seinen fünften Siebenmeter sicher ins Netz. Wieder glichen die Gastgeber aus. Dann standen noch vier Sekunden auf der Uhr: Ballbesitz Aue, Jan Faith kam noch mal zum Abschluss, aber Torwart Andreas Wieser blieb im direkten Duell Sieger. Aue-Manager Jurke zeigte sich zufrieden: „Das war Wahnsinn. Jetzt freuen wir uns auf das Topteam aus Nordhorn, das in die Bundesliga will.“ om

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019