Saase ist Spitze los

Großsachsen.Nun hat es die HG Saase doch noch erwischt: Nach zuvor zwölf Spielen ohne Niederlage unterlagen die Bergsträßerinnen am Samstagabend beim TSV Rot mit 29:33 (11:21) und mussten damit auch noch die Tabellenführung an den TSV Amicitia Viernheim abgeben. Die Viernheimerinnen gewannen bereits am Donnerstag mit 29:18 gegen Pforzheim/Eutingen (wir haben berichtet) und dürfen nun als Spitzenreiter ins neue Handball-Jahr gehen.

Beim Tabellenfünften in Rot erwischte Saase, das das Fehlen von Maureen Merkel nicht kompensieren konnte, einen schlechten Start, lag nach vier Minuten mit 0:3 und nach 13 Minuten bereits mit 3:10 zurück. Trainer Carsten Sender hatte da schon längst seine erste Auszeit genommen, aber eine echte Besserung war nicht in Sicht. Im Gegenteil: Beim 10:20 (29.) lag die HG erstmals mit zehn Treffern zurück.

Im zweiten Abschnitt versuchte Saase alles, kam auch auf 16:23 und 18:25 (42.) heran, aber der Knoten wollte einfach nicht platzen. Rot nutzte seine Chancen souverän aus und feierte über 32:27 (55.) einen unerwarteten Heimsieg. me

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018