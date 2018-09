Saase setzt Ausrufezeichen, SGH macht es spannend

Großsachsen.Ein Ausrufezeichen setzten die Handballerinnen der HG Saase zum Start der neuen Badenliga-Saison. Beim letztjährigen Vize-Meister und Top-Favoriten auf den Titel, die TSG Wiesloch, gewannen die Bergsträßerinnen mit 30:24 nach einem 15:16-Pausenrückstand. Den Ausschlag zugunsten der HG gab dabei die Deckungsarbeit: Im zweiten Abschnitt fand Wiesloch kaum mehr ein Mittel gegen die bewegliche Abwehr der Gäste, die zudem in der früheren Zweitliga-Spielerin Antonia Grössl und der erfahrenen Saskia Fabig unermüdliche Antreiberinnen hatten.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte drehte Saase nach dem 18:18 die Partie zum 21:18 (42.) und baute den Vorsprung bis auf 26:20 (48.) und 30:23 zwei Minuten vor dem Ende aus. Entsprechend zufrieden war nach der Schlusssirene der neue HG-Trainer Carsten Sender, der froh ist, dass sich seine Mannschaft für die lange und intensive Vorbereitung mit diesem Sieg belohnte.

SG Heddesheim – Brühl 17:16 (4:8)

Es war schon ein kurioses Spiel in der Heddesheimer Nordbadenhalle: Die Gastgeberinnen brachten in der ersten Hälfte kaum etwas zustande, lagen 1:6 und zur Pause 4:8 zurück. „Aber nach dem Seitenwechsel haben wir dann ein etwas anderes Gesicht gezeigt“, war SGH-Trainer Branko Dojcak bei allen Problemen gegen die 3:2:1-Deckung der Gäste und mit der Ballsicherheit im Angriff zumindest mit der kämpferischen Leistung zufrieden. „Die Mädels haben sich nie aufgegeben und waren nach der Pause auch schnell wieder dran“, sah er eine Aufholjagd zum 11:11 (42.) und danach legten die Gastgeberinnen kontinuierlich knapp vor. Als Eva-Marie Hildenbrand 35 Sekunden vor dem Ende zum 17:15 traf, war der Sieg in trockenen Tüchern.

„Das Wichtigste sind die Punkte, alles andere ist schon fast wieder vergessen“, meinte Dojcak im Anschluss, der mit Jule Paloj, „die mit ihrer Beweglichkeit und Torgefahr extrem wichtig war“, und Torhüterin Michaela Gärtner, „die uns mit ihren Paraden in der Partie hielt“, zwei Spielerinnen besonders hervorhob.

TSVA Viernheim – Birkenau II 32:28

Die Viernheimerinnen taten sich sehr schwer zum Saisonauftakt, setzten sich erst in den letzten sechs Minuten etwas ab und brachten den Sieg im Südhessen-Derby schließlich über die Zeit. Beim 26:27 (51.) lag das Team von TSV-Amicitia-Trainer Matthias Kolander sogar noch zurück, drehte dann das Resultat zum 30:27 (55.), das schließlich die nötige Sicherheit brachte.

Auch die Unterzahl der letzten zwei Minuten – Jennifer Mieley bekam noch eine Zeitstrafe – wurde mit viel Kampfgeist schadlos überstanden. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018