Schlechte zweite Hälfte

HG Saase – Königshofen/S. 33:22

Königshofen/Sachsenflur: Schneider (TW), Dittmann (3), Adelmann (2), Henn (2), Roth (3), Edelmann (2), Fürst, Scherzinger (1), Winkler (5), Lang (4/1)

Die Badenliga-Frauen der HG Königshofen/Sachsenflur reisten zum Tabellenführer HG Saase. Die Gastgeber hatten bisher noch kein Spiel in dieser Verbandsrunde verloren, was weiterhin so bleiben sollte. Bereits bei der Mannschaftsaufstellung demonstrierten die „Gelb-Blauen“ ihre Stärke, indem sie mit vollbesetzter Bank (14 Spielerinnen) die Begegnung begannen. Die zehn Gästespielerinnen boten in der ersten Halbzeit dem Tabellenführer Paroli. Nach deren Führung erzielten sie in der 14. Minute den Anschlusstreffer zum 6:7. Die HG Saase baute die Führung durch ihre körperlich starke Rückraumspielerin und Torjägerin Merkel aus.

Die HG-Frauen ließen sich in der ersten Hälfte nicht von ihrem Weg abbringen, spielten ihre mannschaftliche Geschlossenheit aus und verhinderten somit einen größeren Rückstand. In der 25. Minute erzielte Sabrina Dittmann die 12:11-Führung, die Lena Edelmann in der 28. Minute auf 14:12 ausbaute. Der Tabellenführer zeigte sich in dieser Phase sehr nervös, glich jedoch bis zum Halbzeitpfiff aus.

Verwunderlich war es dann, dass die HG im zweiten Durchgang von ihrem Spiel abkamen. Man verzettelte sich in Einzelaktionen, statt spielerische Akzente zu setzen. Dies führte zu unnötigen Ballverlusten oder zu frühen Torabschlüssen. Die Geschenke nahmen die abgeklärten Bergsträßler gerne an und bauten ihren Vorsprung bis zur 38. Minute auf 20:16-Tore aus. Durch den Rückstand verfielen die Taubertäler wieder in alte Gewohnheiten, hatten zu viele technische Fehler in der Vorwärtsbewegung die zu unnötigen Ballverlusten führten.

Weiterhin wurde die überzeugende Abwehrarbeit der ersten Hälfte vermisst. Somit kam der Gegner immer wieder in Ballbesitz, welcher mit leichten Toren die Führung bis zur 52. Minute auf 28:19 ausbaute. Die Gäste kämpften sich noch durch die letzten acht Minuten des Spieles. Beim Stand von 33:22 Toren endete das Spiel, und somit stand die Niederlage fest.

Für die HG Königshofen/Sachsenflur war es das letzte Spiel des Jahres 2018. hgd

