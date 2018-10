Schluss mit der weißen Weste der TG

Der Sieg der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim beim Tabellenführer TV Bammental war sicher die Überraschung des letzten Spieltags. Die „Grün-Weißen“ konnten dadurch nicht nur auf Rang drei vorrücken, sie haben auch eindrucksvoll bewiesen, dass sie trotz ihrer Verletzungsmisere endgültig in der Landesliga angekommen sind.

Am morgigen Samstag erwartet das Team von Spielertrainer Martin Keupp nun die TG Laudenbach. Der Terminplan hat den Gästen bereits drei freie Spieltage beschert, so dass sie erst zwei Partien absolviert haben. Dabei waren sie sowohl gegen Rot II als auch gegen Brühl erfolgreich und können also mit 4:0 Punkten als einziges Team der Landesliga Nord noch eine „weiße Weste“ vorweisen.

Eine Prognose für das anstehende Match ist nur schwer zu stellen. Natürlich wollen die Gäste ihre Erfolgsserie weiter fortsetzen und auch auswärts punkten, doch die HSG geht mit breiter Brust in diese Partie. Der Sieg beim Tabellenführer hat das Selbstbewusstsein der Taubertäler weiter bestärkt.

Die HSG-Mannschaft hat in ihren bisherigen Einsätzen nicht nur kämpferisch überzeugen können, sondern auch in spielerischer Hinsicht waren zuletzt deutliche Fortschritte zu erkennen: Thomas Keupp präsentierte sich in Bammental in Topform und war von der gegnerischen Abwehr kaum zu stoppen. Die jüngeren Akteure um Florian Brezina und Tobias Ehler übernehmen mehr und mehr Verantwortung und tauchen immer häufiger in der Torschützenliste auf.

Natürlich werden gerade die langzeitverletzten Führungsspieler Alexander Bitsch und Dominik Gärtner weiter vermisst, das Lazarett der HSG wird kaum kleiner. Immerhin kann Tizian Hartmann, der letzten Woche aus gesundheitlichen Gründen geschont wurde, wieder mitmischen. Definitiv fehlen werden der angeschlagene Max Engert sowie Simo Suihkonen.

Die Gastgeber wissen, dass die Aufgabe gegen Laudenbach nicht einfach wird, allerdings wollen sie sich gerade zu Hause keine Blöße geben. Dabei zählen sie vor allem auf ihre starke Defensivabteilung, allen voran die beiden Keeper Mike Biesinger und Chris Gluhak, die sich bisher stets hervorragend ergänzten. Kann die HSG an die Leistung der letzten Woche anknüpfen sollte auch gegen das Team von der Bergstraße ein Erfolg möglich sein. Das kann allerdings nur gelingen, wenn alle Akteure ihren Kampfgeist und ihre Konzentration über die gesamte Spielzeit hochhalten.

Anpfiff zum Spitzenspiel in der Grünewald-Sporthalle in Tauberbischofsheim ist am morgigen Samstag um 19.30 Uhr.

