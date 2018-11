Schnapszahl bringt kein Glück

Rimpar Wölfe – HSC Coburg 20:23

Rimpar: Brustmann, Wiesner, Böhm, Gempp, Schmidt, Kaufmann 4, Siegler 3, Meyer, Bauer 2, Schulz 3, Backs, Brielmeier, Herth 6/2, Sauer 2. – Zuschauer: 2174.

Zum elften Mal gegeneinander gespielt, und jetzt am 11.11. ging’s aus wie nie zuvor: Die DJK Rimpar Wölfe unterliegen dem HSC 2000 Coburg, nachdem sie in den früheren Partien der Historie gegen Coburg sieben Mal gewonnen und dreimal unentschieden gespielt hatten. Ein denkbar schlechter Tag also für Rimpar – die närrische Schnapszahl hat den Unterfranken in der Zweiten Bundesliga kein Glück gebracht.

Was da furios vor 2174 Zuschauern mit gehaltenem Siebenmeter begonnen hatte und gar zunächst in einer Wölfe-Pausen-Führung von 10:7 gipfeln sollte, endete in der Schlussviertelstunde ziemlich bitter: Die DJK Rimpar Wölfe verlieren mit zwei Mann in der Unterzahl schließlich 20:23. red

