Schon zur Pause stand der TSV Buchen als Sieger fest

TSV Buchen – SV Heilbronn 31:18

Buchen: Nirmaier, Theobald (beide Tor), Jonas Weber, Philipp Kraft (4), Raphael Weber (1), Große (3), Omrcanin (3), Weis (3), Schmitt (4), Röckel (8/2), Weimer (5), Dosch.

Nach einem enttäuschenden letzten Wochenende für die Handball-Männer des TSV Buchen in Beilstein hieß es für das Bezirksliga-Spiel gegen den SV Heilbronn, den Frust abzuschütteln und wieder weiter das Punktekonto aufzustocken. Trotz einiger Verletzungssorgen durfte Coach Sebastian Wiener auf eine hochmotivierte und voll besetzte Bank zählen.

In den Fachkreisen des Handballsports ist bekannt, dass Buchen in Bezirksliga-Heimspielen nahezu „unschlagbar“ ist. Auch aus diesem Grunde waren prominente Gäste wie Bürgermeister a.D. Josef Frank am Samstagabend in der Sport- und Spielhalle.

Schon in den ersten Spielminuten war für die Gäste aus Heilbronn klar, dass an diesem Abend das Torewerfen keine leichte Aufgabe werden würde. Die Hausherren bildeten in ihrer Abwehrreihe eine fast undurchdringliche Wand, und wenn sich doch mal ein Ball in Richtung Tor verirrte, war Fabian Nirmaier im Tor zur Stelle. So erzielten die Heilbronner in 20 Minuten Spielzeit lediglich magere zwei Tore. Auf der Seite der Hausherren hingegen sah man hellwache und hochkonzentrierte Akteure, die unter der Leitung von Lukas Große ein Tor nach dem anderen warfen. So ging man zufrieden mit einem 15:6-Halbzeitstand in die Kabine. In der Ansprache von Trainer Wiener wurde schnell klar, dass man sich nicht auf dem herausgespielten Vorsprung ausruhen dürfe, da man die Qualitäten der Gäste nur zu gut kenne.

Aufholjagd blieb aus

Doch die erwartete Aufholjagd blieb aus. Die Herren aus Buchen bauten ihre Führung weiter aus und ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. In der 40. Minute war der Vorsprung schon auf 15 Tore angestiegen und die Spiellust der Gäste fast erloschen. Im Anschluss wurde auf der Seite der Hausherren viel rotiert, so dass jeder Akteur auf seine Spielzeit kam und sich in die Torschützenliste eintrug. Im Zuge dessen wurde die Abwehr der Buchener für die Männer aus Heilbronn ein Stück offener und sie erhöhten somit ihr Torekonto auf 18 Zähler. Nach Abpfiff freute man sich beim Endstand von 31:18 über die zwei verdienten Punkte ausgiebig, und man hatte die Heimserie weiter ausgebaut.

Am kommenden Wochenende ist man zu Gast in Bad Wimpfen und muss sich dort einer weiteren Härteprüfung unterziehen. Mit einem Sieg im Hinterkopf und einer intensiven Trainingswoche nimmt man aber auch diese Herausforderung aufseiten des TSV Buchener gerne an. sir

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018