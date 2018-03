Schriesheim demontiert Neureut

Anzeige

Schriesheim.Während das Spitzenspiel in der Frauenhandball-Badenliga zwischen der HG Saase und der TSG Wiesloch ausgefallen ist, weil kein Schiedsrichter in die Sachsenhalle kam, hat der TV Schriesheim einen wichtigen 33:18 (13:8)-Erfolg bei Schlusslicht TG Neureut gefeiert. Dabei standen dem TVS gerade einmal acht Feldspielerinnen zur Verfügung, aber der Rumpfkader agierte mit viel Tempo aus einer stabilen Deckung heraus und ließ Wiesloch keine Chance. Durch den Erfolg festigte Schriesheim Rang sechs und hält sich wohl endgültig aus dem Abstiegskampf heraus.

Nur bis zum 6:6 tat sich die Mannschaft von TVS-Trainer Marcus Otterstätter schwer, dann liefen die Konter über die erste und zweite Welle, beim 13:8 waren die Weichen auf Sieg gestellt. Als Schriesheim mit einem 6:0-Lauf in die zweite Hälfte startete – unter anderem mit einem Dreierpack der wieselflinken Jule Paloj –, war die Messe gelesen. Das 19:8 (39.) war die Entscheidung. Erst nach dem 13:31 (55.) leistete sich der TVS ein paar Nachlässigkeiten, so dass Neureut noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnte.

Nußloch – SG Heddesheim 34:21

Überraschend deutlich mussten sich die Heddesheimerinnen beim Tabellenführer geschlagen geben, nachdem es in der Hinrunde noch zu einem Remis gereicht hatte. Aber SGH-Trainer Branko Dojcak, der erneut nur einen dünnen Kader zur Verfügung hatte, musste diesmal die Überlegenheit der jungen, dynamischen Nußlocherinnen anerkennen. Bis zum 10:10 (25.) war es noch ein Spitzenspiel auf Augenhöhe, dann setzte sich Nußloch zur Pause auf vier Tore ab und legte nach dem Seitenwechsel gleich nach, sorgte beim 20:12 (40.) für die Vorentscheidung. In der Offensive der Heddesheimerinnen lief nicht mehr viel zusammen, während die Gastgeberinnen sich in einen Rausch spielten und auf 30:15 (52.) enteilten.